Donald Trump szerint Charlie Kirk mártírként vonul be az amerikai történelembe

Egyesült Államok;megemlékezés;Donald Trump;Charlie Kirk;

2025-09-22 08:33:00 CEST

Az influenszer felesége megbocsátott a gyilkosnak.

Tízezrek – köztük Donald Trump elnök – búcsúztak el a meggyilkolt konzervatív aktivistától, Charlie Kirktől az arizonai Glendale-i State Farm Stadiumban tartott gyászszertartáson.

A 60 ezer férőhelyes aréna teljesen megtelt, és a gyászolók között több magas rangú politikus is megjelent. Az alelnök, JD Vance mellett több kormánytag is méltatta Charlie Kirk politikai örökségét.

Az eseményen Donald Trump is felszólalt, aki úgy fogalmazott, hogy Charlie Kirk mártírként vonult be az amerikai szabadság történetébe. Hozzátette: Kirk sosem gyűlölte ellenfeleit, mindig a javukat akarta. „Én viszont más vagyok: én bizony utálom az ellenfeleimet, és nem akarok nekik semmi jót!” – mondta, amit a közönség nevetéssel fogadott.

Stephen Miller, az elnöki kabinetfőnök-helyettes arról beszélt, hogy amikor Charlie Kirk meghalt, az angyalok sírtak, de könnyeikből tűz lobbant a szívekben. A rendezvény egyik váratlan momentuma volt, hogy Elon Musk – aki az év elején nyílt konfliktusba került Donald Trumppal – a közönség soraiban az elnök mellé ült, kezet fogtak, beszélgettek, majd Elon Musk egy közös fényképet is megosztott „Charlie-ért” felirattal. Susie Wiles kabinetfőnök szerint Charlie Kirk kulcsszerepet játszott Trump ifjúsági támogatottságának megszervezésében. JD Vance alelnök kijelentette, hogy „nélküle nem lennének itt”, majd hozzátette: ők folytatják a Kirk által képviselt ügyet.

A szertartáson megszólalt Charlie Kirk özvegye is, aki könnyeivel küszködve kijelentette, hogy megbocsát férje gyilkosának. Hangsúlyozta, férje mindig azon dolgozott, hogy fiatalokat tereljen jó útra, még az olyanokat is, mint aki megölte őt. Azt mondta, a gyűlöletre nem gyűlölettel, hanem megbocsátással kell felelni, mert ez Krisztus tanítása.

Az aréna előtt több tízezren várakoztak órákon át, sokan már előző este ott táboroztak a bejutás reményében. A gyászolók között sokan piros MAGA-sapkát, Trump-feliratos ruhadarabokat és az amerikai nemzeti színekben készült öltözéket viseltek.

A 31 éves konzervatív aktivistát szeptember 10-én gyilkolták meg. A gyanúsított, 22 éves Tyler Robinson halálbüntetéssel néz szembe, indítékát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.