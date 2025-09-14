Ukrajna korlátozná a mobilhálózatot az orosz drónok miatt

Oroszország;Ukrajna;mobilinternet;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

2025-09-14 19:59:00 CEST

A kijevi vezetés szerint a lassabb mobilhálózat segíthet kivédeni az orosz dróncsapásokat. Oroszország a korábban korábban hasonló lépéseket tett, hogy megzavarja az ukránok támadásait.

Ukrajna azt fontolgatja, hogy korlátozza a mobilszolgáltatások minőségét az orosz dróntámadások idejére, megakadályozva Moszkvát abban, hogy az ukrán hálózatokat használja a csapások koordinálására – közölte vasárnap Andrij Hnatov ukrán vezérkari főnök.

A Reuters beszámolója szerint az intézkedés nem jelentené a mobilkommunikáció ideiglenes megszüntetését, inkább annyi történne, hogy bizonyos területeken a hálózat minőségét, például a 4G-t és az 5G-t korlátoznák. „Így a pilóta nélküli légi járműveiken használt modemek nem tudnának hozzáférni a kommunikációs szolgáltatóink internetéhez” – tette hozzá Hnatov.

A hírügynökség megjegyzi, a nagy sebességű internet leállítása logikus lépés a kamerákkal felszerelt drónok elleni küzdelemben, mert azoknak 4G hálózatra van szükségük a működéshez. Oroszország a háború alatt korábban többször is elrendelte a mobilnet leállítását, hogy megzavarja az ukrán drónok támadásait. a Kreml az elmúlt hónapokban viszont fokozta az Ukrajna elleni dróncsapásokat, ezekről lapunk is beszámolt: