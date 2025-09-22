Gyermekotthonban vadászott áldozataira a pedofil nevelő, súlyos fegyázbüntetéssel sújtották

ügyészség;pedofília;gyermekotthon;szexuális erőszak;

2025-09-22 12:13:00 CEST

A megalázott gyerekek csak akkor mertek beszélni a történtekről, amikor a férfi már nem dolgozott ott.

Egy pedofília miatt elítélt volt gyermekvédelmi dolgozó ítéletének helybenhagyását indítványozza a Szegedi Fellebbviteli Ügyészség – közölte hétfőn a vádhatóság.

E szerint a Gyulai Törvényszék első fokon hét és fél év fegyházbüntetésre ítélte azt a hatvanas éveiben járó férfit, aki egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. Feladatainak ellátásakor időnként a gyermekekkel közös szobában éjszakázott. A vádlott 2022-ben és 2023-ban ilyenkor éjszaka két fiúhoz szexuálisan közeledett, amelyről áldozatai csak azt követően mertek beszámolni nevelőiknek, hogy a férfi munkaviszonya megszűnt.

Az ítélet ellen az elkövető és védője felmentésért fellebbezett, az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.