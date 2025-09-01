Intézményesítettek az elhallgatást a magyarországi gyermekvédelemben, a Pintér-féle belügy egy kérdésre sem válaszol

gyermekvédelem;kérdések;Belügyminisztérium;hallgatás;szolnoki befogadó otthon;

2025-09-01 13:45:00 CEST

Szolnokon is mindig van legalább egy kórházban rekedt csecsemő, akit a hetekig, hónapokig nem tudnak elhelyezni. Nem reagált a Belügyminisztérium a gyermekvédelem helyzetére vonatkozó kérdéseinkre.

A szolnoki kórházban általában egy, de nem ritka, hogy öt olyan kisbaba vár hetekig, hónapokig gyermekvédelmi elhelyezésre, akiket a szüleik nem tudtak, vagy nem akartak hazavinni - ezt mondta lapunknak Györfi Mihály, a város polgármestere, aki a Népszava kérésére szerezte meg az információt. Az országos helyzetről hiába érdeklődtünk többször is a Belügyminisztériumnál, a gyermekvédelemért is felelős tárca erről már nem közöl adatot. Korábban lapunk írta meg először, 300 kisbaba él kórházi körülmények között, őket sok helyen az intézmények különböző osztályainak ápolói, nővérei gondozzák, ha éppen van rá idejük.

Györfi Mihály egyébként az a településvezető, akit elsőre nem engedtek be a helyi gyermekvédelmi intézménybe, végül sikerült bejutnia. Itt is van egyébként csecsemőrészleg, speciális otthon, és befogadó otthon.

Június elején lapunk számolt be először arról, hogy a nappali kanapéján és földre tett matracokon alszik a gyerekek több mint fele a befogadó otthon részlegén, a 12 férőhelyre akkor 27 gyerek jutott, de nem ritka, hogy 40-en vannak. Megírtuk azt is, hónapok óta nem tudják feltölteni a szakellátók létszámát, két nevelői státuszra egy szakember van, és 9 gyermekfelügyelő helyett 6 dolgozik. A kormányhivatal pedig azt kérte, ne utaljanak be több gyereket a rendszerbe.

Később az RTL műsora az áldatlan állapotok mellett bántalmazásról, molesztálásról, elhanyagolásról adott hírt.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár azóta két videóban is azt bizonygatta, hogy mindez csak újabb felvonása a gyermekvédelem ellen egy éve zajló „brutális támadásnak”, a bántalmazással kapcsolatos állítások régiek, amelyekkel összefüggésben történt bejelentés, kivizsgálás, felelősségre vonás, sok esetben személyi konzekvenciával. Azt is mondta az államtitkár, hogy az elhangzottak egy része szemenszedett hazugság.

Egyetlen konkrétumot sem említett, így nem tudni, mit nem tart igaznak.

Ahogy nem beszélt azokról a kórházi kisbabákról sem, akiknek Szolnokon nem jut hely a gyermekvédelemben, és úgy általában a megoldandó feladatokról, kihívásokról sem szólt egy szót sem. Úgy mutatta be az intézményt, mintha ott a személyi és tárgyi feltételek is rendben lennének.

Augusztus 25-én, vasárnap jártunk az otthon környékén, akkor éppen egy fehér furgonba pakoltak és szállítottak el számos széttört, ócskának tűnő bútort. Akkor még nem tudtuk, hogy másnap, hétfőn Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció elnökét várják az intézménybe, akit európai parlamenti képviselőként be kellett engedniük, és aki magával vitte Györfi Mihály polgármestert is. A látogatás után arról mesélt az ellenzéki párt vezetője, hogy a falak és a folyosók tiszták voltak, azt mondták nekik, éppen az előző hétvégére esett a már régóta tervezett festés. Mint mondta, az államtitkár eközben végig mellette volt, és irányította a dolgozókkal között történő beszélgetését, ha szükségesnek érezte, közbe is vágott.

Lapunk levele megelőzte ezt a találkozást, de megkérdeztük Fülöp Attilától, hogy az elmúlt egy évben hány olyan intézményi látogatása volt, amit nem jelentett be előre, tehát, az intézményvezető nem tudott rákészülni. A furgonba pakolás mellett azért lett volna érdekes a válasza, mert Szabó Csaba, a szolnoki intézmény volt dolgozója, - aki az RTL műsorában is szerepelt, és lapunk is készített vele interjút - azt mondta, egy felső vezető, például egy államtitkár, vagy a fenntartói vezető érkezését jó előre, akár egy-két héttel korábban tudni lehet. Bevett szokás, hogy az adott napon az összes gyereket kiviszik a játszótérre. Vagy, az még általánosabb, hogy a csecsemőkhöz mennek a prominens vendégek, így nem találkoznak deviáns, vagy kínos viselkedéssel.

Ezt támasztják alá az államtitkár intézményben készült videói is, azokon a gyerekek illusztrációkét szerepeltek. Befelé fordulva feküdtek, egy másik képsoron egy kisbaba volt a gondozó kezében. Ám egyetlen valós életképet sem lehetett látni. Fülöp Attila az ajtóból kilépve vagy az udvaron állva mondta el, hogy minden rendben van. Pedig a szemérmesség és visszafogottság máskor nem jellemző rá, számos alkalommal tett már fel olyan beszélgetős, táboros képeket, videókat, amelyeken gyerekek körében szerepel. Igaz, azoknak a képsoroknak a célja minden esetben a propaganda volt.

Szerettük volna megtudni azt is, konkrétan mire gondolt az államtitkár, amikor brutális támadássorozatról beszélt. Szerinte az elmúlt egy évben mely állítások voltak alaptalanok, hazugok a sajtóban megjelentek közül?

Az RTL riportban a befogadóotthonban és a csecsemőrészlegen készült fotókon másfél éves kisfiú kendővel a radiátorhoz volt kötve, egy ötéves gyerek csuklója megvagdosva, és egy nagyobbé is. A folyosókon koszos matracokon alszanak tinédzserek. Az egykori lakó, Kovács Evelin 5 hónapot töltött a szolnoki befogadó részlegen – a törvények szerint itt csak 30 napig lehet a kiemelt fiatal – ő azt mesélte, az egyik gyerekfelügyelő egy hatéves gyereket a földhöz vágott, őt pedig fogdosta. Szabó Csaba volt az egyik feljelentő, kollégájára panaszt tett, de végül nem a bántalmazót, hanem őt fenyegette meg az intézmény vezetője, és számon kérte, miért akarja tönkretenni társa életét.

Rákérdeztünk, az állításoknak mely részére gondolt, amikor azt mondta, szemenszedett hazugságról van szó. Kijelenti-e, hogy a korábban az intézményben lakó, a riportban megszólaló fiatal anya, illetve az egykori dolgozó, Szabó Csaba hazudik? Érdeklődtünk, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban milyen felelősségre vonás történt, mi lett a szankció?

A riport kapcsán egyébként azt írta Facebook-oldalán az államtitkár, hogy a gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmaz az Orbán-kormány, tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

Kíváncsiak voltunk, ez a nagy számú bejelentés az államtitkár szerint inkább nem azt jelzi-e, hogy a rendszer nem jól működik, a kifogástalan életvitel-vizsgálat nem szűrte ki az oda nem illő dolgozókat,

és még mindig sok a nem megfelelő szakember a védelemre szoruló gyerekek mellett. Megkérdeztük azt is, mi a bejelentések sorsa, eredménye, és milyen szakmai elemzések készülnek a feljelentések alapján.

Érdeklődtünk arról is, igaz-e az az információnk, hogy a Szolnok megyei kormányhivatal azt kérte a gyermekjóléti szolgálatoktól, ne javasoljanak további beutalást a veszélyben lévő gyerekek esetében sem, mert nincs hely a szakellátásban.

Választ vártunk arra is, igaz vagy hamis állítás az, hogy 3000 gyereknek nem találnak helyet a gyermekvédelmi szakellátásban, és az utóbbi években száz feletti lakásotthont zártak be, mert a rendszerből hiányzik 600 szakember.

Érdeklődtünk a Magyar Péter által tavaly ismertté vált, miskolci gyermekvédelmi intézmény Manócska csoportról is, rákérdeztünk, az ahhoz tartozó vizesblokk felújítása megtörtént már, vagy még nem. Emlékezetes, tavaly év végén mutatta meg Magyar Péter, hogy a 19 súlyosan traumatizált 3–7 éves korú gyerekek által használt mosdó mennyire penészes, rozsdás.

Kérdéseinket augusztus 19-én küldtük el, de egyikre sem érkezett válasz az államtitkártól, illetve a minisztérium sajtóosztályától.