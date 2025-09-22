A Demokratikus Koalíció nem szavazza meg a momentumos és a párbeszédes képviselők mentelmi jogának felfüggesztését

ombudsman;mentelmi jog;DK;parlamenti szavazás;

2025-09-22 13:15:00 CEST

Nemmel szavaznak arra is, hogy az AB korábbi elnökét ombudsmannak válasszák meg

A Demokratikus Koalíció országgyűlési frakciója nem szavazza meg a kormánypárti indítványt, hogy felfüggesszék a Momentum és a Párbeszéd egyes képviselőinek mentelmi jogát.

Az ellenzéki párt szerint a mentelmi jog tömeges elvétele az ellenzéki képviselőktől az Orbán-rezsim újabb lépése a parlamenti demokrácia teljes felszámolása felé. Varju László, a párt országgyűlési képviselője is megtapasztalta már, hogy a Fidesz a mentelmi jog elvételét koncepciós perek indításához használja fel. A demokratikus baloldal azonban nem enged az orbáni állam megfélemlítésének.

A DK az alapvető jogok biztosának személyéről is nemmel szavaz, mivel a tisztségre a Fidesz az Alkotmánybíróság korábbi elnökét, Juhász Imrét jelölte. A Demokratikus Koalíció ahogy eddig sem, úgy ezután sem fog fideszes pártkatonákat megszavazni, ezért elutasítja Juhász ombudsmanná választását, és nem is vesz részt a színjátékba illő szavazáson. A Fidesz nem véletlenül jelölte a fideszes tagokkal feltöltött Alkotmánybíróság volt elnökét: a jobboldal ugyanúgy nem tartja tiszteletben az alkotmányosságot, ahogy az emberek alapvető jogait sem.

A DK szerint a valódi jogállamot már csak a kormányváltás állíthatja helyre, és 2026-ban a baloldali szavazók segítségével le is fogják váltani ezt a kormányt.