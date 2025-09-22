Meghalt Sajdik Ferenc

gyász;karikaturista;Sajdik Ferenc;

2025-09-22 16:14:00 CEST

Életének 96. évében elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista - tette közzé Matkovich Ilona, Vác polgármestere.

Sajdik Ferenc 1930. augusztus 21-én született a németországi Neuenhagen bei Berlinben. Az elemi iskolát Görögországban, a polgárit Dunakeszi-Alagon folytatta. A Török Pál utcai Iparrajziskolában, majd a Grafikai Iparrajziskolában tanult, 1955-ben a Rádió- és Televízióújság tördelője és rajzolója lett, nemsokára közölni kezdte karikatúráit az 1960-as években hetente félmilliós példányszámban megjelenő Ludas Matyi, amelynek 1965-ben belsős munkatársa lett.

Csukás István meseíróval alkottak szerzőpárost. Olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Óriástüdejű Levegőfújó, Bátor Tintanyúl, Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél vagy a kedves, csokoládéért rajongó madár Gombóc Artúr, a Pom Pom meséi című rajzfilmsorozatból.

Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Érdemes Művész címmel, Munkácsy Mihály-, Prima Primissima és Kossuth-díjjal.

Lapunk karikaturistája, Pápai Gábor szerint amellett, hogy Sajdik Ferenc a műfaj legnagyobbja volt, a legkedvesebb ember is volt a szakmában, aki bebizonyította: a karikatúrának nem feltétlenül kell bántania valakit.