Életének 96. évében elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista - tette közzé Matkovich Ilona, Vác polgármestere.
A kilencvenöt éves Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, karikaturista előtt tiszteleg a váci Tragor Ignác Múzeum életmű-kiállítása.
A bicentenárium időszakában már minden úton-módon hozzányúltak Petőfi Sándor alakjához. Most Sajdik Ferenc tette meg, akinek rajzait a Károlyi-kertben láthatjuk.
Borúra derűs irodalom címmel szeptember 5-ig tekinthető meg Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista kiállítása a budapesti Örkény István Könyvesbolt Cultiris Galériájában. Görbülnek, dőlnek, hullámoznak a vidámságot árasztó rajzok, amelyek jól válogatott irodalmi alkotásokra reflektálnak.
Borúra derűs irodalom címmel a mai naptól látogatható Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista tárlata a fővárosi Örkény István Könyvesbolt Cultiris Galériájában. A tárlaton a művész az irodalom jelenlegi sanyarú helyzetére reflektál, de olyan klasszikus műveket is feldolgozott, mint Petőfi komikus eposza, A helység kalapácsa vagy Cervantes regénye, a Don Quijote.