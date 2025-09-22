Irodalmi derű Sajdiktól

Borúra derűs irodalom címmel a mai naptól látogatható Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, karikaturista tárlata a fővárosi Örkény István Könyvesbolt Cultiris Galériájában. A tárlaton a művész az irodalom jelenlegi sanyarú helyzetére reflektál, de olyan klasszikus műveket is feldolgozott, mint Petőfi komikus eposza, A helység kalapácsa vagy Cervantes regénye, a Don Quijote.