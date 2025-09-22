A harmadik koncert is teltházas lett, négyszer lép fel a Pamkutya az MVM Dome-ban

koncert;PamKutya;MVM Dome;

2025-09-22 17:12:00 CEST

Pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket a paródiavideóikkal ismertté vált youtuber testvérpáros koncertjeire.

„Mi jön a tripla után? Hát KVADRUPLÁZUNK az MVM DOMEBAN!” – jelentette be a Pamkutya duó az Instagramon.

Miután a második koncertre is pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, meghirdettek egy harmadik alkalmat is az MVM Dome-ba, jövő március 15-ére. Úgy tűnik, a triplázás is kevés lesz ide: kevesebb, mint egy óra alatt elfogyott az összes jegy, ezért tartanak egy negyedik koncertet is.

„Egy pihenőnapot tartanunk kell a tripla koncert után, de Március 17-én kedden folytatjuk a bulit! (…) Aki még nem tudott jegyet venni: A negyedik koncertre a jegyek Szeptember 24. szerda 14:00-kor startolnak!” – közölte a paródiavideóikkal ismertté vált testvérpár egy hétfői Instagram-bejegyzésben.

Vasárnap egy másik posztjukban reagáltak a koncertbejelentésekkel kapcsolatos kritikákra is, többek közt arra, hogy a hatalmas érdeklődés miatt extrém hosszú várakozási idő alakult ki a jegyvásárlásoknál. „A jegyüzér probléma az első koncertnél létezett, azóta nagyrészt sikerült kezelni. Sokan gondoljátok, hogy a jegyek nagy részét ők veszik meg, de nem, nagyjából a jegyek 1 százaléka van újraértékesítve csak, a 99 százaléka hozzátok kerül közvetlenül” – írták akkor.

A PamKutya egy 2010-ben indult magyar YouTube-csatorna, amelyet két testvér, Osbáth Márk és Norbert hoztak létre. Kezdetben főként hangalámondásos kutyás videókkal és zenei paródiáikkal váltak ismertté – népszerű hazai és nemzetközi slágereket dolgoztak át saját szöveggel, mindezt napszemüvegben, narancs-fekete kabátban. Ezek a videók óriási népszerűséget hoztak számukra, több milliós nézettségeket értek el. Később a csatorna tartalma fokozatosan átalakult: a testvérek egyre több tudományos-ismeretterjesztő és utazós videót készítettek, mára több mint 1,5 millió feliratkozóval az egyik legnagyobb magyar nyelvű tartalomgyártójának számítanak a YouTube-on.