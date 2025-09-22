Tordai Bence Macskás Fadísz feliratú pólóban sorolta fel a fideszes pedofilügyeket Orbán Viktor előtt

ellenzék;Orbán Viktor;Országgyűlés;beszéd;reagálás;őszi ülésszak;Tordai Bence;macskás fadísz;

A Párbeszéd parlamenti frakcióvezetőjének felszólalását Kövér László házelnök rágalmazónak és alpárinak nevezte, de szerinte az ellenzéki politikus ezt nem sokáig teheti, ahhoz viszont az Istent és a választók többségét hívta segítségül, hogy a fideszesek folytathassák, amit eddig.

Levetette rövidujjú ingét az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján Tordai Bence, aki a Párbeszéd frakcióvezetőjeként reagált Orbán Viktor évadnyitó beszédére Macskás Fadísz feliratú. – Annak a mentősnek a tiszteletére, akit önök azért rúgattak ki, mert egy ilyen pólóban vett részt egy baráti összejövetelen – mondta az ellenzéki politikus, kiemelve, hogy ez az eset jól mutatja a szólás- és véleményszabadság magyarországi helyzetét is. A kormányfő beszédéről megjegyezte, ahhoz ugyan joga van, hogy az Országház falai között bohócot csináljon magából, de ahhoz nincs, hogy hülyének nézze az embereket, amivel elsősorban a saját szavazóit próbálja meg átverni.

Tordai Bence ki is fejtette, hogy mire gondol. – Azok a dicshimnuszok, amit a saját kormányzásáról mondott, és a valóság köszönőviszonyban sincsenek egymással. Orbán Viktornak csak az elmúlt néhány napban végzett „munkáját” vette elő példaként, mondván arra fordította az idejét, hogy szájkaratézzon a svéd miniszterelnökkel, miközben ha a Fidesz szavazói kimehetnének Svédországba, és összehasonlíthatnák az ottani életet az ittenivel, nem hagynák, hogy a miniszterelnök átverje őket. – Szétesés, lerohadás, romhalmaz és csőd – jellemezte az Orbán-kormány teljesítményét a frakcióvezető, aki szerint Magyarország az EUI legszegényebb és legkorruptabb országává vált, az életszínvonal tekintetében is az utolsó helyen állunk, éppen most előztek meg minket a bolgárok, a románok hátát pedig már régóta nézzük.

Tordai Bence felsorolta csak a százmilliárd forint fölötti kormányzati lopásokat, amelyek miatt a Transparency International korrupciós listáján 36 helyet estünk vissza. – A letelepedési kötvények, a lélegeztetőgépek, az MNB- és az MBH-balhé, az irodaházak Tiborcztól és Garancsitól, az autópálya-, a szerencsejáték- és a hulladék-koncessziók vagy éppen Paks 2. A gazdaság öt éves stagnál vagy éppen zuhan, az infláció – Európa-rekorddal – az egekben volt a húszas évek elején, az egykulcsos szja az emberek többsége számára adóemelést jelentett, az áfa világrekorder, amire még rájön a kiskereskedelmi adó, amelyek miatt egy boltban pluszban 31 százalékot fizetnek az emberek – sorolta az ellenzéki politikus, aki a miniszterelnök szemére hányta a szociális válságot, a növekvő bűnözést, az elhanyagolt egészségügyet és az oktatást is.

Tordai Bence a lopások között említette az Orbán családhoz köthető sokezer milliárd forintos ingatlanügyeleteket, de még fontosabbnak tartotta felsorolni a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket, ahogy fogalmazott, a fideszes pedofilbotrányokat:

„V. Gábor, veszprémi fideszes cserkészvezető, Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon fideszes igazgatója, Kunstár Béla, az ügy másodrendű vádlottja, akit felmentettek, Kaleta Gábor, Sz. Balázs győri fideszes titkár, Fohsz Tivadar XVII. kerületi fideszes alpolgármester, Tímár László VII. kerületi fideszes politikus, a Nemzeti Földügyi Központ korábbi vezetője, Nagy János, Kónya Endre, akit kimentettek, a bonyhádi tanár a jó fideszes kapcsolataival, a kiskunfélegyházi plébános, R. Gábor, a fideszes karateedző, Agócs Tibor, Hatházi Róbert kecskeméti plébános, Pajor András zuglói fideszes sztárpap és az egész Juhász Péter Pál-ügy, úgyhogy el ne kezdjünk arról beszélni, hogy melyik kormánytagnak kellett kisfiúkat és kislányokat szállítani.”

Az ellenzéki képviselő szerint ezekben az ügyekben az a közös, hogy nem vagy csak minimális büntetéseket szabtak ki a bűnösökre. Hozzátette még, hogy a hatalommegtartásban a Fidesz élen jár a lejáratásban, a mentős Kádár Balázst, vagy Hódmezővásárhely rendőrkapitányát, Szabó Zsoltot, aki az őt lejárató cikkek után lett öngyilkos.

Tordai Bence nem sokkal később egy DK-s ellenzéki képviselő-társát, a Szőlő utcai pedofilüggyel kapcsolatban felszólaló Arató Gergelyt és az arra reagáló KDNP-s frakcióvezetőt, Simicskó Istvánt idézte, aki éppen elszólta magát.

Arató Gergely: Ki az a Zsolti bácsi?

Simicskó István: Visszautasítom a miniszterelnök-helyettest ért vádakat!

„Ezt hívják ki nem kényszerített hibának... Úgy érzem, hogy Simicskót nem fogják ma megdicsérni” – jegyezte meg Tordai Bence.

A kormánypárti padsorokon időnként végigsöprő felhördülésre Kövér László házelnök – Tordai Bence beszédét félbeszakítva – sajátjaihoz szólva értetlenségének adott hangot, hogy miért hagyják magukat provokálni. Majd a végén arról beszélt, hogy a kormánypárti képviselőket arra kéri, hogy a „meg nem értett zsenik” felé is forduljanak empátiával. A képviselőt szerinte hiába kérné, hogy tartózkodjon a rágalmazástól és az alpári hangnemtől, de sokáig már nem tudja ezt ebben a házban megismételni, de azt reméli, hogy a kormánypárti képviselők még sokáig képviselhetik a „méltón a hazájukat” Jóisten és a választók többsége jóvoltából.