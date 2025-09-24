PamKutya-kvadrupla, avagy így etesd a népszerűségedet

A 2010-es évek elején főként a zeneparódiával a YouTube-on óriási sikert arató PamKutya (Osbáth Norbert és Osbáth Márk) 2026 márciusában három (!) telt házas koncertet fog adni az MVM Dome-ban, de már a negyediket is bejelentette. A testvérpár rögtön egy több mint 15 ezres közönség előtt lép fel életében először (aztán még háromszor), ezt pedig a Z generáció fontos mérföldkövének köszönheti igazán. Nem zenészek, életükben először lépnek fel, a koncertjeik mégis nagyobbat szólnak Azahriah triplázásánál.