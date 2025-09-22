nyugdíjasok;megemlékezés;Hősök tere;október 23;Deák tér;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzeti menet;

2025-09-22 22:11:00 CEST

Magyar Péter: Október 23-án Budapesten nemzeti menet indul a Deák térről a Hősök terére

A Tisza Párt elnöke szerint a Kossuth tér kicsi lenne sok százezer embernek, akik kiállnak 1956 eszméje mellett, a valóban független és szuverén Magyarországért.