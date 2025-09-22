nyugdíjasok;megemlékezés;Hősök tere;október 23;Deák tér;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzeti menet;

A Tisza Párt október 23-i vonulása 2024-ben

Magyar Péter: Október 23-án Budapesten nemzeti menet indul a Deák térről a Hősök terére

A Tisza Párt elnöke szerint a Kossuth tér kicsi lenne sok százezer embernek, akik kiállnak 1956 eszméje mellett, a valóban független és szuverén Magyarországért.

Október 23-án 14.00 órakor indul a Nemzeti menet Budapesten a Deák Ferenc térről. Mivel a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke korábban a rendszerváltás óta soha nem látott nagygyűlést ígért a támogatóiknak.

– Battonyától Hegyeshalomig, Lentitől Záhonyig együtt állunk ki az 1956-os forradalom eszméje és a valóban független, valóban szuverén Magyarország mellett – emelte ki szándékukat az ellenzéki vezető, aki posztjában Márai Sándor Mennyből az angyal című versének néhány sorát idézve, arra kérte a követőit, hogy mindenki hozzon magával még két embert.

Magyar Péter egy másik bejegyzésében azt is jelezte, hogy kedd reggel 9 órakor nagy bejelentetéseket  tesznek arról, hogy ha a Tisza-párt kormányra kerül, milyen jelentős nyugdíjemelések várhatók, és milyen, a tisztes időskort elősegítő további lépéseket terveznek.

