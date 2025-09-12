nagygyűlés;országjárás;pápa;október 23;mobil applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-12 22:03:00 CEST

Magyar Péter: a rendszerváltás óta soha nem látott rendezvényt tart a Tisza Párt október 23-án Budapesten

A Tisza Párt elnöke kiemelte, hogy a 2026-os választás esetleges elcsalása ellen 30 ezer szavazatszámláló bizottsági tagot toboroznak a több mint tízezer szavazókörbe, eddig már húszezren jelentkeztek.