Magyar Péter a Tisza Párt 2024. október 23-i megemlékezésén

Magyar Péter: a rendszerváltás óta soha nem látott rendezvényt tart a Tisza Párt október 23-án Budapesten

A Tisza Párt elnöke kiemelte, hogy a 2026-os választás esetleges elcsalása ellen 30 ezer szavazatszámláló bizottsági tagot toboroznak a több mint tízezer szavazókörbe, eddig már húszezren jelentkeztek.

Nagyon nagy, a rendszerváltás óta soha nem látott rendezvényt, illetve ünnepi megemlékezést tart a Tisza Párt október 23-án Budapesten – jelentette be Magyar Péter országjárásának péntek esti állomásán, Pápán. Az ellenzéki politikus fórumán többen is szorgalmazták, hogy az elmúlt hetek kormánypárti hazugságözönére egy nagygyűléssel kellene válaszolni.

A pártelnök arról is beszélt, hogy a Tisza Világ nevű mobiltelefonos applikációjukat nem egészen három nap alatt ár több mint százezren töltötték le, és ezt hatalmas sikernek tartja, amely hozzájárulhat jövő áprilisban a választási győzelemhez.

Egy sümegi ellenzéki kérdező felemlegette, hogy tavaly az önkormányzati választáson alig egy tucatnyi szavazattal őrizhette meg pozícióját a fideszes polgármester, és utalt rá, hogy szerinte gyanús körülmények között. Kérdésére, hogy a Tisza Párt mit tesz a választási csalások megelőzésére, Magyar Péter a legalapvetőbb lépést ismertette. Eszerint a több mint tízezer szavazókörbe összesen 30 ezer szavazatszámláló bizottsági tagot kell delegálni, hogy minden egyes helyen legalább három emberük vigyázzon a választás tisztaságára. Az ellenzéki vezető szerint eddig már húszezren jelentkeztek Tisza-delegáltnak.

