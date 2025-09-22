Orbán Viktor;volt elnök;fogadás;baki;Karmelita kolostor;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

Orbán egy újabb elítélt politikus – Milorad Dodik – mellett állt ki

Orbán Viktor újra a Karmelitában fogadta a jogerősen elítélt, hivatalától megfosztott Milorad Dodikot

A volt boszniai szerb elnök múlt pénteken lemondott jogköreiről, hivatalát is átadta addigi alelnökének. Erről a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály valamiért nem értesült, és közlésük szerint államfőként érkezett Budapestre. 

„Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.” Ezzel a szöveggel tett közzé hírt hétfő délután a magyar állami hírügynökség a Karmelitába szinte már hazajáró, de augusztus elején immár jogerősen elítélt, hivatalától megfosztott politikusról. Csakhogy a közléshez kapcsolódó hírek között olvasható éppen az MTI által múlt pénteken ismertetett hír, hogy Dodik lemondott elnöki jogköreiről.

– A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökével (tárgyal, balról Zeljka Cvijanovic, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 22-én – olvasható az MTI Hírében, amit néhány óra elteltével sem helyesbítettek.

Amint azt lapunk is megírta Orbán Viktor barátjáról, szeptember 19-én hivatalosan is lemondott elnöki jogköreiről Milorad Dodik, miután nem volt hajlandó elfogadni, hogy a boszniai bíróság jogerős ítéletben fosztotta meg mandátumától. Jogköreit az eddigi alelnökre, Davor Pranjicra ruházta át.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot, miután a boszniai fellebbviteli bíróság megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. A volt elnök mindeddig ragaszkodott ahhoz, hogy nem fogadja el az ítéletet.

Az Országgyűlés kétharmados kormánypárti többsége annak ellenére kiadta a politikusokat, hogy a mentelmi bizottság nem javasolta azt. Bedő Dávid a Momentum frakcióvezetője közölte, hét hónap múlva a fideszesek ellen indulnak majd eljárások.