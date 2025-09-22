Orbán Viktor;volt elnök;fogadás;baki;Karmelita kolostor;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

2025-09-22 21:48:00 CEST

Orbán Viktor újra a Karmelitában fogadta a jogerősen elítélt, hivatalától megfosztott Milorad Dodikot

A volt boszniai szerb elnök múlt pénteken lemondott jogköreiről, hivatalát is átadta addigi alelnökének. Erről a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály valamiért nem értesült, és közlésük szerint államfőként érkezett Budapestre.