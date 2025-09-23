Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határaira tervezett drónfalról szóló megbeszélésre

Európai Unió;Magyarország;Szlovákia;Ukrajna;

2025-09-23 08:06:00 CEST

A szeptember 26-i találkozón hét uniós tagállam, valamint Ukrajna képviselői vesznek részt.

Magyarországot és Szlovákiát nem hívták meg az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára – közölte Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője szeptember 22-én a Suspilne hírügynökséggel.

A Kyiv Independent beszámolójából – amit elsőként a 444 vett észre – az is kiderül, hogy az Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa által összehívott szeptember 26-i találkozón

hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária –, valamint Ukrajna képviselői vesznek részt.

Az Ukrajnával határos EU-tagállamok közül egyedül Magyarországot és Szlovákiát zárták ki a tárgyalásokból, feltehetőleg azért, mert szoros kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal a teljes körű invázió kezdete óta, és gyakran ellenezték vagy akadályozták az EU Moszkva elleni határozottabb fellépését.

Regnier szerint a találkozó

a részt vevő országok képességeinek és igényeinek felmérésére fog összpontosítani, azzal a céllal, hogy meghatározzák a következő lépéseket, szoros együttműködésben Ukrajnával és más tagállamokkal.

A szóvivő hozzátette, hogy a formátum a jövőben bővíthető. A megbeszélést megelőzően a román és a lengyel légteret sértették meg orosz drónok, amely fokozta a biztonsági aggályokat az EU keleti szárnyán.