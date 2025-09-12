Megerősíti a régió védelmét a NATO a lengyelországi orosz drónincidens után

Lengyelország;NATO;védelem;Mark Rutte;drónok;Kelet;

2025-09-12 20:18:00 CEST

Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket ajánlott fel az észak-atlanti szövetség keleti szárnya védelméhez, és a legfrissebb példa alapján gyorsított ütemben vezetnek be drónellenes technológiákat is.

A NATO keleti szárnyának védelme elsőrendű fontosságú, ezért elindítjuk a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, amely tovább erősíti e régió védelmi helyzetét – jelentette be Mark Rutte NATO-főtitkár pénteken Brüsszelben, ahol Alexus Grynkewich tábornokkal, az európai szövetséges haderők főparancsnokával közös sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges — köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások — erőit vonják be, a hagyományos katonai képességeken túl.

– Az erőfeszítés részeként olyan elemek is lesznek, amelyek a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak. Bár a légtérsértések leginkább a keleti szárnyat érintik, valójában mind a 32 NATO-tagország veszélyben van, hiszen az orosz rakéták hiperszonikus sebességgel percek alatt elérhetik Európa bármely pontját. Keleti Őrszem nevű művelet a tervek szerint rugalmas védelmet biztosít a légtérsértésekkel és más fenyegetésekkel szemben – mondta a főtitkár. Szerinte a lengyel légteret megsértő orosz drónok indítása attól függetlenül, hogy szándékos volt-e vagy sem, felelőtlen és elfogadhatatlan, de a szövetség integrált légvédelmi rendszerei pedig sikeresen biztosították a NATO-terület védelmét.

Elhangzott, hogy a NATO megítélése szerint Donald Trump amerikai elnök jól reagált a történtekre, és az Egyesült Államok elkötelezettsége a NATO iránt szilárd. Mark Rutte egyben üdvözölte Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a javaslatát egy közös uniós finanszírozású drónfal létrehozására.

Alexus Grynkewich tábornok a részletekrő szólva elmondta, hogy a Keleti Őrszem keretében átfogó és integrált védelmi rendszert alakítanak ki az északi térségtől a Fekete- és Földközi-tengerig, összekapcsolva a légi rendészeti és földi légvédelmi képességeket. A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz. Ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá – tette hozzá Grynkewich. Kiemelte, hogy Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen.