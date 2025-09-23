Ismét unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség

rendőrség;Vas vármegye;figyelmeztetés;tanácsok;unokázós csalás;

2025-09-23 11:50:00 CEST

Nemrég Vas megyében bukkantak fel az idősekre vadászó bűnözők, egy asszonyt több millió forinttal károsítottak meg egészen elképesztő mesével.

Vas megyében az elmúlt napokban többször is próbálkoztak az unokázós csalók, egy esetben sajnos szerencsével is jártak. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy idős nőt, és közölte vele, hogy a fia bajba került, mert elfogták a rendőrök, és 5 millió forintot kell fizetni azért, hogy kiengedjék – olvasható a police.hu oldalon a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye.

A konkrét esetben az „ügyvéd” bizonyítékképp átadta a telefont az „elfogott fiúnak”, aki elmesélte, hogy átvett valami csomagot, amit nem kellett volna. A tettesek sürgették az asszonyt, hogy nézze meg, mennyi pénzt, ékszert, valutát tud előkeresni otthon. A kétségbeesett sértett egy zacskóba tette az otthon tartott több mint 2 millió forint értékű pénzét és ékszereit, majd a kapott utasításoknak megfelelően felakasztotta a kertkapura. Miután látta, hogy már nincs ott a zacskó a kapun, felhívta a fiát, és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozatává vált.

A rendőrség azt tanácsolja:

Ha a csalók sürgetik, maradjon nyugodt, ne kapkodjon!

Járjon utána, hogy valóban baj történt-e, tegye le a telefont, majd hívja fel hozzátartozóját!

Ne feledje, hivatalos személy sosem kér pénzt!

Soha ne adja meg adatait ismeretleneknek!

– Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, tárcsázza azonnal a 112-es segélyhívó számot! További hasznos tanácsokat a KiberPajzs oldalán olvashatnak az online csalásokról – áll a közleményben.