Idős férfit próbáltak újraéleszteni a tűzoltók Szegeden

Szeged;lakástűz;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;halálos áldozat;

2025-09-23 08:55:00 CEST

Két egymás melletti telken gyulladt ki a rajtuk álló egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület. Az egyik mellett találtak rá a magatehetetlen emberre.

Hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szegeden, a Cseresznye utcában kigyulladt két egymáshoz közeli melléképület - közölte a Katasztrófavédelem.

Azt írják, Szeged üdülőövezetében két egymás melletti telken kigyulladt a rajtuk álló egyenként húsz négyzetméteres fa melléképület. Az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt. A tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

A tűzoltók eloltották mindkét műhelynek használt tárolót, az egyikből egy gázpalackot is kihoztak, megakadályozva annak felrobbanását.

Nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni - zárul a közlés.