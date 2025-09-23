Tüntetést szerveznek szerdára a taxisok

Budapest;tüntetés;taxisok;

2025-09-23 13:58:00 CEST

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke leszögezte: vagy fontosak lesznek a taxisok kérései és azokra találnak közösen megoldást, vagy radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodnak.

Szerda reggel tüntetnek a taxisok, a Városházán tartandó taxi rendelet módosítás miatt több helyszínre is tiltakozást szerveznek – írja a 24.hu.

Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke a portálhoz eljuttatott levelében közölte, ebben a rendeletben több olyan javaslat is szerepel, melyet nem vagy részben, de nem ebben a formában tárgyaltak.

„A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél a létszámstop és a tarifa módosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosulnak. Megdöbbentő és vérlázító, hogy a Főváros az irodai széke mögött a többi társhatósággal karöltve eldönti a taxisok feje fölött a szakmát érintő kérdéseket”

– hangsúlyozta. Az érdekképviseleti vezető – aki szerint elfogytak a szép szavak, az érvek – úgy folytatta: