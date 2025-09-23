Kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése

adórendszer;nemzeti konzultáció;

2025-09-23 13:47:00 CEST

És hamarosan a másik négyet is bemutatják.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?” – mint az a kormány Facebook-oldalán közzétett videóból kiderül, így hangzik majd az első kérdés a legújabb nemzeti konzultációs íveken.

A választható válaszok pedig a következők lesznek:

Igen, szükség van a magasabb adókra, hogy legyen miből támogatni azokat, akik nem dolgoznak.

Nem szabad megváltoztatni az egykulcsos rendszert, alacsonyan kell tartani a munkát terhelő adókat.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az erről szóló videóban elmondta, egy ötrészes sorozatban fogják bemutatni a konzultáció kérdéseit.

Mint megírtuk, a kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg. Magyar Péter az ATV Híradójának azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval.