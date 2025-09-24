Fél krajcár fejlesztésre – A múzeumokban mindent érezni, csak az Orbán-kormány szerint átlagon felüli összeg hatásait nem

Orbán-kormány;fejlesztés;múzeum;körkép;

2025-09-24 09:30:00 CEST

A nyolc éve zárva tartó, és a rekonstrukció kezdetén sem tartó Iparművészeti Múzeum megmentésére most mozgalom is szerveződött.

Főnix Projekt néven múzeumi dolgozók szerveztek mozgalmat a 2017 szeptemberében, felújítási munkálatokra hivatkozva bezárt Iparművészeti Múzeum megmentésére szombaton. – Tervek, szándékok vannak, de a forrást nem látjuk mögöttük - mondta Madarász Andrea arra a kérdésünkre, hogyan értékelik, hogy több múzeum sanyarú helyzetére a kormány válasza jó ideje az, hogy szívügye a kulturális értékeink megőrzése, mégis évek óta felújításra vár jó pár intézmény. A szervezők az esemény alkalmából petíciót is indítottak az intézmény megnyitásáért, valamint élőlánccal, tudományos szakemberek révén az épületről szóló előadásokkal és az épület homlokzatára vetített kisfilmmel fejezték ki aggodalmukat az ország egyik legfontosabb kulturális intézményének kétségbeejtő helyzete miatt. Utóbbiban - amely már a projekt YouTube-oldalán is megtekinthető - a szervezők kiemelik, a XIX. században elkészült épület túlélt háborút, forradalmat, de a videó tanúsága szerint jelenleg küzd az omladozó vakolattal, látogatók helyett csak néhány gyom leli meg helyét. Madarász elmondása szerint a projekt nem áll meg a demonstrációval.

Szeptember 20-án, a tiltakozást megelőzően kora délután Kiss-Hegyi Anita a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán osztott meg egy bejegyzést, amely szerint a kormány “az Európai Unió GDP-arányos átlagának kétszeresét fordítja a kultúra támogatására”, hozzátéve, hogy az egyik legnagyobb beruházás az Iparművészeti Múzeum főépületének felújítása lesz a következő években, addig is annak műtárgyai és kiállításai - ahogyan jelenleg is - számos helyen megtekinthetőek. „A kormány az elkövetkező években is kiemelten fontosnak tartja, hogy az Európai Unió kulturális identitásválságával és nihilizmusával szemben a magyar kultúra értékeit tovább erősítse, éppen ezért fordít az elkövetkező években is 850 milliárd forintot a művészetünk meghatározó épületeinek felújítására és új központok kialakítására" - írta.

Szeptember elején lett nyolc éve, hogy a múzeum bezárt. Akkor a felújítás költségeit 25 milliárd forintra becsülték, a terveket viszont már 2012-ben elkészítette a Vikár és Lukács Építész Stúdió. Akkor az Építészfórum értesülései szerint a műemlék megőrzése mellett a kivitelezők egy kortárs épülettel egészítették volna ki az eredeti intézményt, részben a költséghatékony működés feltételeinek megteremtésével. A HVG értesülései szerint a modern megoldások nem tetszettek Orbán Viktor miniszterelnöknek amelyek szintén lassították a munkálatokat. A 2021-ben kiírt új közbeszerzésen a Swietelsky Magyarország Kft. és az a FEJÉR-B.Á.L. Zrt. emelkedett ki győztesként, amely Mészáros Lőrinc gyermekei tulajdonában áll. (Ekkor már 40 milliárdra rúgó drágulásról beszéltek.) A múzeum átadását a 2026-os választásokra időzítették volna, de aztán közbeszólt a költségvetési hiány, így a legfrissebb fejlemények szerint bekerült egy, Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője által idén augusztus végén kezdeményezett kormányhatározatba. Az ebben ígért fejlesztések befejezésének határideje viszont 2035 végéig szól. Ebben szerepel az Iparművészeti Múzeum is, csak épp már több mint hatszoros áron, 168 milliárd költséggel. Sokak szerint az évek óta álló munkálatokon jó pár cég nyer, többek között a Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., amely a műtárgyak raktározásáért felelős. A papíron magántulajdonban lévő cégről korábban az Átlátszó derítette ki, hogy 2010-ben szállt be a műtárgypiacba, csak akkor még a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának - vagyis az államnak - állt a tulajdonában.

Az elmúlt években nemcsak az Iparművészeti Múzeum sínylette meg az állami múzeumfejlesztést. Nagyobb port kavart többek között a politikai és finanszírozási viták miatt álló fővárosi Biodóm, a sürgős felújításra szorult Ganz Ábrahám Öntödei Múzeum vagy az Iparművészeti részeként működő Nagytétényi Kastélymúzeum is, amelyek szintén évek óta vagy megnyitásukra vagy a felújítási munkák befejezésére várnak, de ott a lebontott Közlekedési Múzeum is, amelynek Kőbányára tervezett új épülete Lázár János miniszter jóvoltából nem épül.