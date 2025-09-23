Elkapták a Fidesz-frakciót, a tilalom ellenére művészeti és oktatási anyagként teríti a politikai hirdetéseit a Google-ben

google;politikai hirdetés;kormánypropaganda;

2025-09-23 18:39:00 CEST

Orbán Viktor harcosai nem adják fel könnyen.

A Political Capital vette észre, hogy bár a Google szeptember 22-től hivatalosan megszüntette politikai hirdetések közlését a felületein, a pajzs nem véd tökéletesen, a Fidesz talált egy rést, amelyen a propagandája át is fér.

A politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet egy Facebook-posztban tett közzé több képernyőfotót, amely szerint a Politico portál magyar felhasználói igenis beleütközhetnek a Fidesz politikai hirdetéseibe. Ezeknek a kiadója a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja, ahhoz pedig, hogy a Németh Balázs-féle Harcosok órája podcast reklámjai átcsússzanak, elég volt változtatni a kategória-besoorolásukon. Az egyik politikai hirdetés „Arts & Entertainment” (Művészet és szórakoztatás) egy másik a „Jobs & Education” (Munka és oktatás) kategóriába került.

A Political Capital két következtetést vont le:

1) A Google egyelőre nem képes ténylegesen kiszűrni a politikai hirdetéseket.

2) A Fidesz már az első napon teszteli, hogyan tudja kijátszani a Google-t, egyelőre sikerrel.

Persze mindez egyébként nem az első hasonló eset, korábban átcímkézés korábban a YouTube-on is működött.