Ennyi volt, hétfőtől megszünteti a politikai hirdetések közlését a Google

2025-09-22 10:37:00 CEST

A lépés Magyarországon alighanem a Fidesznek okozza a legnagyobb problémát.

2025. szeptember 22-től megszüntette a Google a politikai hirdetések megjelenítését az Európai Unióban – hívta fel a figyelmet a Telex.





A cég korábban jelezte, hogy még az uniós szabályozás életbe lépése előtt kivezeti ezeket a reklámokat, de ehhez nem kapcsolódott széles körű bejelentés. A hirdetői felületen mindössze egy rövid értesítés jelent meg, miszerint szeptember 22-től véget ér a politikai hirdetések megjelenítése. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a tiltás mely időzónától lépett hatályba, illetve érinti-e a már futó kampányok azonnali leállítását vagy csak új megrendeléseket nem fogadnak be.





A Google már tavaly közölte, hogy a YouTube-on és az AdSense-hálózatban is megszünteti a politikai reklámokat. Ez utóbbi rendszer hirdetései több ezer weboldalon jelennek meg. A vállalat a világ legnagyobb hirdetési platformjaként 2024-ben 264,6 milliárd dollárnyi bevételt ért el reklámokból. Az időzítés összefügg azzal, hogy október 10-én hatályba lép az Európai Unió új rendelete , amely a politikai hirdetéseket futtató platformoktól átláthatósági követelmények teljesítését várja el. A szabályozás szerint a reklámoknak tartalmazniuk kell a szponzor kilétét, a kapcsolódó választás vagy népszavazás megnevezését, a kifizetett összegeket és a célzási módszereket. Emellett szigorítják a reklámokon keresztül végzett adatgyűjtést is.

A Meta szintén készül hasonló lépésre: a következő hetekben a Facebook anyavállalata betiltja a politikai és társadalmi tartalmú hirdetéseket. Magyarországon eddig jelentős összegek áramlottak ezekbe a kampányokba. A Fidesz és környezete az utolsó hetekben is intenzíven költött a Facebookon politikai reklámokra: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom közel 102 millió forintot fordított hirdetésekre, Orbán Viktor kampányaira csaknem 100 millió forintot, míg a Fidesz-frakció 21,6 millió forintot fizetett ki a Metának.