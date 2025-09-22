Ennyi volt, hétfőtől megszünteti a politikai hirdetések közlését a Google

2025. szeptember 22-től megszüntette a Google a politikai hirdetések megjelenítését az Európai Unióban – hívta fel a figyelmet a Telex.
A cég korábban jelezte, hogy még az uniós szabályozás életbe lépése előtt kivezeti ezeket a reklámokat, de ehhez nem kapcsolódott széles körű bejelentés. A hirdetői felületen mindössze egy rövid értesítés jelent meg, miszerint szeptember 22-től véget ér a politikai hirdetések megjelenítése. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a tiltás mely időzónától lépett hatályba, illetve érinti-e a már futó kampányok azonnali leállítását vagy csak új megrendeléseket nem fogadnak be.
Itt a vége, 2025 októbere előtt eltűnnek a politikai hirdetések a Google-ről és a YouTube-ról is
A Google már tavaly közölte, hogy a YouTube-on és az AdSense-hálózatban is megszünteti a politikai reklámokat. Ez utóbbi rendszer hirdetései több ezer weboldalon jelennek meg. A vállalat a világ legnagyobb hirdetési platformjaként 2024-ben 264,6 milliárd dollárnyi bevételt ért el reklámokból. Az időzítés összefügg azzal, hogy október 10-én hatályba lép az Európai Unió új rendelete , amely a politikai hirdetéseket futtató platformoktól átláthatósági követelmények teljesítését várja el. A szabályozás szerint a reklámoknak tartalmazniuk kell a szponzor kilétét, a kapcsolódó választás vagy népszavazás megnevezését, a kifizetett összegeket és a célzási módszereket. Emellett szigorítják a reklámokon keresztül végzett adatgyűjtést is.Négyötöddel vezet a Fidesz és az Orbán-kormány a Facebookon és az Instagramon elköltött hirdetésekben
A Meta szintén készül hasonló lépésre: a következő hetekben a Facebook anyavállalata betiltja a politikai és társadalmi tartalmú hirdetéseket. Magyarországon eddig jelentős összegek áramlottak ezekbe a kampányokba. A Fidesz és környezete az utolsó hetekben is intenzíven költött a Facebookon politikai reklámokra: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom közel 102 millió forintot fordított hirdetésekre, Orbán Viktor kampányaira csaknem 100 millió forintot, míg a Fidesz-frakció 21,6 millió forintot fizetett ki a Metának.A Meta megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon, de a Majka és Azahriah ellensúlyaként használt Dopemannel súlyosbítva jönnek már az Orbán-féle Digitális Polgári KörökApáti Bence cége többet költött politikai hirdetésre a YouToube-on, mint bárki más az EU-ban