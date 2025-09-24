Évente félmilliárd forintba fog kerülni az átalakított Sorsok Háza, az Orbán-kormány kétmilliárdot ad

támogatás;költségek;Sorsok Háza;holokauszt-emlékmű;MTK Budapest;

Az MTK-múzeumra, a Brüll iskolára és a közösségi tér kialakítására, valamint a közpark megtervezésére kétmilliárd forintot biztosít a kormány – tájékoztatta Deutsch Tamás a Népszavát. Kalkulációk szerint fenntartásra és működtetésre évi 450-500 millióra lesz szükség.

Lapunk több forrásból úgy értesült: nem az MTK Budapest, hanem az Orbán-kormány ötlete volt, hogy a Sorsok Háza „a magyarországi zsidó közösséghez folyamatosan és ezer szállal kötődő” sportklub tulajdonába kerüljön. Deutsch Tamás azonban ennek pontosan az ellenkezőjét állítja. „Az MTK volt a kezdeményező, mi fordultunk az elgondolásunkkal, a koncepciónkkal a kormányhoz” – közölte kérdésünkre az MTK elnöke, fideszes EP-képviselő.

Ahogyan arról beszámoltunk, Deutsch Tamás – Bóka János miniszter társaságában – múlt héten jelentette be, hogy a kormány döntése révén az MTK átveszi a Józsefvárosi pályaudvar helyén létrehozott, régen elkészült, de üresen álló holokauszt-emlékközpontot. A Sorsok Háza új neve: Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja.

Deutsch Tamás elmondása szerint az épületegyüttesben felállítanak egy „nagy léptékű, világviszonylatban is érdeklődést” kiváltó holokauszt-emlékművet, valamint létrehozzák az MTK-múzeumot.

Jövő év szeptemberétől itt fog működni az MTK által alapított köznevelési intézmény, a Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és Technikum is. Az iskolában az oktatási tevékenységet szervezik majd a sportolók edzése köré, és nem fordítva. Létrejön továbbá egy „nyitott közösségi tér” kávézóval, más vendéglátó intézménnyel, kóserpiaccal.

Az MTK két másik ingatlant is kap. Deutsch Tamás ígérte, hogy a több hektárnyi területen olyan közpark létesül, amelynek minősége és színvonala a Városligethez lesz mérhető.

Mivel a bejelentéskor anyagi kérdések nem jöttek elő, utólag megkérdeztük, mennyibe kerül a működtetés és fenntartás, az új funkciók létrehozása. Deutsch Tamás tájékoztatása alapján jelen pillanatban csak kalkulációk vannak: mivel az épületegyüttes mindeddig nem nyitotta meg a kapuit, „nincs tapasztalati tény” a fenntartás és működtetés költségeire. A kalkulációk szerint – tette hozzá – a fenntartás, működtetés költsége évente mintegy 450-500 millió forint, amely költségvetési támogatás formájában áll majd rendelkezésre. A fenntartás és működtetés támogatása mellett a koncepcióban szereplő MTK történeti múzeum, a Brüll iskola, a többfunkciós közösségi tér kialakítására, valamint a közpark kialakításának megtervezésére kétmilliárd forintos költségvetési támogatást biztosít az Orbán-kormány – számolt be Deutsch Tamás.

Korábban már felidéztük: a kormány először Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját bízta meg a Sorsok Háza létrehozásával, amelyet az eredeti tervek szerint 2014. április 16-án, a holokauszt magyarországi emléknapján akartak megnyitni. Schmidt Mária személye és koncepciója a kezdetektől heves emlékezetpolitikai vitákat kavart. Lázár János a kormány képviseletében megígérte, hogy a zsidó szervezetek egyetértése nélkül nem nyílik meg az emlékközpont.

Miután teltek-múltak az évek, és semmi jele nem mutatkozott annak, hogy tartalmi kérdésekben sikerül konszenzusra jutni, a kormány 2018 őszén új projektgazdát keresett: a Sorsok Házát átadta a Köves Slomó rabbi vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek (EMIH). Ez a megoldás sem járt eredménnyel, bár Köves Slomóék is elkészítették a maguk koncepcióját, az intézmény megnyitásának újabb és újabb határidejét nem sikerült tartani.

Tavaly ősszel újabb fordulat történt: a kormány visszavonta azt a határozatát, amely arról rendelkezett, hogy a Sorsok Háza az EMIH tulajdonába és fenntartásába kerül. Azt a legújabb fejleményt, hogy az MTK veszi át az intézményt, Karsai László történész előző cikkünkben a komédia, a nevetségesség és az ostobaság különös elegyének minősítette. Köves Slomó úgy fogalmazott: első hallásra kétségtelenül bizarrnak tűnik, hogy egy nemzeti holokauszt-emlékhelynek megépített központot egy sportegyesületnek adjanak át.

Az épületkomplexum kivitelezése 7,5 milliárdba került, a költségvetés elvileg további kétmilliárd forintot biztosított volna magának a kiállításnak a létrehozására. Az EMIH ezt a pénzt végül nem kapta meg.

A fejlesztés fázisában a fejlesztéshez szükséges anyagi forrásokat az MNV (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), és nem az EMIH kezeli – nyilatkozta Köves Slomó lapunknak 2020 elején. Lehet, hogy véletlen egybeesés, de a 2 milliárd forint pontosan akkora összeg, amekkorával a kormány az MTK-s koncepció megvalósítását tervezi támogatni.