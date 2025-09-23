Eljárást indított a Fővárosi Kormányhivatal, be akarja zárni az Iványi-féle MET józsefvárosi hajléktalanellátó intézményeit

fővárosi kormányhivatal;hajléktalanellátás;Oltalom Karitatív Egyesület;

2025-09-23 17:53:00 CEST

Egyházüldözés Magyarországon 2025-ben.

A Fővárosi Kormányhivatal hatósági eljárást indított a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) fenntartásában lévő józsefvárosi hajléktalanellátó intézmények működési engedélyének visszavonására és a nyilvántartásból való törlésére – adta hírül az Iványi Gábor lelkész által vezetett egyház. A szeptember 22-én kézhez vett végzés a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalanok Központjára vonatkozik.

Újabb kormányzati támadás érte a teljesen egyedi szolgáltatást nyújtó, több mint 30 éve működő Dankó utcai hajléktalanellátó intézményeket és magát a fenntartó egyházat is – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben, amely szerint azt próbálják megakadályozni, hogy a MET teljesíthesse vallási szolgálatát, a kiszolgáltatottak ellátását, felemelését. „A kormányhivatal egyházüldözést folytat, és ugyanúgy sorsára hagyná a hajléktalanokat, ahogy a korábban megszüntetett iskoláinkba járó sajátos nevelésű, hátrányos helyzetű gyerekeket is” – olvasható.

A közlemény emlékeztet arra, hogy hosszú hónapok óta alig vagy egyáltalán nem jut el a MET számláira állami normatíva, azt adósságtörlesztés címén a NAV inkasszálja. „Miközben folyamatosan és szakszerűen elvégeztük az államtól átvállalt feladatainkat, a kormány egyik zsebéből a másikba rakta át a pénzt” – fogalmaz a közlemény. A civil adományoknak köszönhetően ennek ellenére még mindig fenntartják a hiánypótló ellátást, több száz rászoruló fordul meg náluk naponta.

Az integrált intézmény a jogszabályoknak megfelelően működik – hangsúlyozta a közlemény. Krónikus betegséggel, végtaghiánnyal élő, önellátásra képtelen embereket is fogadnak évi 365 napon és napi 24 órában. Tisztálkodási lehetőséget, ruhát, folyamatos orvosi ellátást, napi többszöri ingyenes étkezést biztosítanak számukra – sorolták. Utcai szociális munkát is végeznek, a kerület és a mentőszolgálat oda küldi a máshová nem befogadható hajléktalanokat. Hospice jellegű ellátást is nyújtanak. Szociális munkásaik évek, akár évtizedek óta elkötelezetten és szakmai alázattal végzik a munkájukat az „anyagi kihívások” ellenére is.

Az elmúlt időszakban évente 3-4 hatósági vizsgálat folyt, eddig egyszer sem találtak okot a megszüntetésre – hívta fel a figyelmet a MET. Azok a fejlesztések, amelyeket a kormányhivatal számon kér, folyamatosan, de korlátozottan zajlanak, mivel csak a lehetőségeikhez mérten tudnak új ágymatracokat beszerezni, vagy az egyes szárnyakat kifesteni:

„Mi örülnénk a legjobban, ha lenne elegendő forrás a valóban esedékes felújításokra, a körülmények javítására, de ehhez hozzá kéne jutnunk a normatívához”.

A most induló 60 napos eljárás során a MET minden együttműködési és jogi eszközzel élni fog a működési engedélyek megtartása érdekében. Ha a kormányhivatal valóban aggódna az ellátottak sorsáért, akkor a megoldási és tárgyalási, nem pedig a megszüntetési lehetőségeket keresné, valamint nem fenyegetne azzal, hogy a tél közepén utcára tesz több száz, máshol ellátást nem kapó hajléktalant. „Amíg ilyen óriási az igény az itteni munkánkra, a végsőkig küzdünk az intézményeink működtetéséért, a rászorulókért, kollégáinkért” – zárul a közlemény.