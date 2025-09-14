Eddig két és félmillió forint értékben ajánlották fel az élelmiszer-utalványukat Iványi Gábor egyesületének a nyugdíjasok

nyugdíjasok;felajánlás;főzés;Oltalom Karitatív Egyesület;részorulók;30 ezer forintos élelmiszer-utalvány;

2025-09-14 07:55:00 CEST

Az Oltalom Karitatív Egyesületél rászorulóknak főznek majd az így vásárolt élelmiszerekből.

Két és félmillió forint értékben ajánlották fel eddig nyugdíjasok a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványukat az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesületnek – derül ki az RTL riportjából. A jótékonysági akciót a Láng Téka kezdeményezte, csak a Budapest XIII. kerületében fekvő könyvesboltba másfél millió forint értékben vittek be utalványt nyugdíjasok, Mások személyesen mentek el az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai telephelyére átadni az utalványokat.

Az eddig összesen nyolcvanegynéhány felajánlás után az Oltalom Karitatív Egyesületnél rászorulóknak fognak főzni az utalványokkal vásárolt pénzből. Ételt venni nehéz – fűzhetjük hozzá –, főleg azóta, hogy Iványi Gábor szervezeteit vegzálja a hatalom.

– Folyamatosan jönnek az utalványok, mégse halt ki az együttérzés az emberekből – mondta Rédei Éve, a Láng Téka tulajdonosa az RTL-nek.

A különböző címletekben küldött 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal az Orbán-kormány kvázi az áfavisszatérítést váltja ki. Kézbesítésüket szeptember 1-én kezdte meg a Magyar Posta, október 15-ig több, mint 2,3 millió jogosultnak juttatják el őket. Korábban a Nyugdíjas Parlament megpendítette már, hogy 23 milliárd forint maradhat a költségvetésben a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok összegéből, a pénzt pedig azok között a 424 ezer rászoruló között kellene szétosztani, akinek a nyugdíja havi 140 ezer forint vagy még annál is kevesebb. Arra, hogy miért nem differenciált a támogatás, a kevés ellátásból élők miért ugyanannyit kapnak, mint a gazdagabbak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban úgy válaszolt: függetlenül attól, hogy kinek milyen mértékű a nyugdíja, az áremelkedés mindenki érint, az áfavisszatérítés is mindenkit megillet.

Mint elsőként megírtuk, az egészségügyben visszafoglalkoztatott nyugdíjasoknak nem ment simán.