Egyházüldözés Magyarországon 2025-ben.
Az állami források politikai alapon történő elosztása rendszerszintű kirekesztést és stigmatizációt eredményez, különösen a szegények és sérülékeny csoportok esetében - a többi között erről adott ki összefoglalót a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, amely felmérést végzett tagjai körében.
A polgármester sietett leszögezni, hogy a városvezetés nem tervezi vendégmunkásszálló kialakítását az ingatlanban.
Tovább romlottak a leginkább rászorultak, a hajléktalanok ellátásának a feltételei, de a hivatalos magyarázat szerint a válságban mindenkinek terheket kell vállalni.
– Talán jövőre – mondja Karcsi bácsi. Tiszta, világoskék szemét behunyja, elfordul. Férfiember nem szívesen mutatja a könnyeit. Mindketten tudjuk, csodának kell történnie ahhoz, hogy megkeresse a gyerekeit. Semmit nem tud felőlük. Arról, hol siklott ki az élete, nem beszél. Szégyen lehet akkor is, ha átverték, és akkor is, ha rászolgált a peremlétre. Ok nélkül ritkán kerül az ember hajléktalanszállóra. Persze, van aki nagyot is hibázhat, más kicsit sem. Karcsi bácsi már felhagyott az ivással – megunta. A kocsmától nem távolodott el, naphosszat ül ott, de egy kortyot sem iszik. Józansága aranyat ér. Mert Csaba például nagyon is iszik, és most éppen Ausztriában van ugyan, de drága út lesz az neki. Svindlerek vitték, hitelbe vetetnek vele elektronikai berendezéseket. Londonba is utaztatják a fedélnélkülieket, ha nem akadnak fönn a Ferihegyi ittassági szűrőn. Idehaza prémium mobilokat vásároltatnak velük, 5-10 ezret húznak egy ügyleten, míg a szélhámosok százezreket. A letiltás pedig a hajléktalanok kicsi pénzére érkezik.
Önkénteseket is várnak, és arra kérnek mindenkit, hogy értesítsék őket, ha segítségre szoruló fedél nélküli embert látnak.
Emellett viszont újra napirenden az aluljárók éjszakai lezárása, úgyhogy a maradék több ezer hajléktalan szenvedni fog.
Október 15-től elkezdődik a hajléktalan emberek közterületről való elüldözése, ekkor lép ugyanis életbe az a rendelet, amely alapján akár börtönbe is zárhatják az utcán élőket. A törvény szerint aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen, az szabálysértést követ el.
A hajléktalanok téli befogadására megnyílt időszaki menhelyeken ebben a szezonban kedden fogadják utoljára a rászorulókat.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén 25 igen szavazattal, a PM két nem szavazata és egy tartózkodása mellett döntött arról, hogy a XI. kerületi Budaörsi út 73-75. és a XIII. kerületi Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlant is bevonnák a Fűtött utca programba.
A szabálysértési törvény ellen tiltakoztak több mint ötvenen a Város Mindenkié csoport szervezésében szombaton Budapesten, a szerveződés aktivistái szerint módszeresen üldözik a hatóságok az utcán élő hajléktalanokat.
A hajléktalanok 62 százaléka jár naponta nappali melegedőbe A Város Mindenkié felmérése szerint. A megkérdezettek 43 százalékát utasították már el amiatt, mert adott napon két melegedőbe próbált bejutni. A civil szervezet aktivistái sárgára festett arccal demonstráltak tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt, hogy töröljék el azt a szabályt, amely előírja: egy nap csak egyetlen melegedőbe juthat be egy hajléktalan. Ezek az ellátók különféle szolgáltatást nyújtanak, az egyikben például lehet étkezni, a másikban mosni.
A hajléktalanellenes rendelet visszavonását követeli a fővárostól A Város Mindenkié csoport, ami vélhetően süket fülekre talál Tarlós Istvánnál, aki azzal magyarázza a hontalanok közterekről való kitiltását, hogy az éppen az ő érdeküket szolgálja. A fővárosnál is szigorúbb XIII. kerület ugyan újratárgyalja a rendeletet, de máris több nagyváros követi a budapesti kriminalizációt. A Menhely Alapítvány szolidaritásra szólította fel az egyházakat, a szociális intézményeket, ne zárják be kapuikat az utcán élők elől.
Pénteken kezdődik a hajléktalanok téli ellátása. A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium egyik vezetője, Vecsei Miklós szerint a pályázati rendszer kezdete óta ez lehet az első év, hogy a téli ellátásokhoz szükséges források időben rendelkezésre állnak majd az egész országban, s a következő időszak kulcskérdése az lesz: hogyan lehet beavatkozni a legsúlyosabb helyzetben élő hajléktalan emberek ellátása érdekében.