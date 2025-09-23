Molnár Zsolt megőrizné a Balaton vonzerejét, határozati javaslatot nyújtott be a parlamentben

A Balaton turisztikai vonzerejének megőrzéséhez szükséges intézkedésekről nyújtott be határozati javaslatot kedden a parlamentben Molnár Zsolt.
A szocialista képviselő az 2025. nyári szezon tapasztalatai alapján szakmai és turisztikai szervezetek, valamint az önkormányzatok bevonásával az árvaszúnyog-rajzás, a közúti és vasúti anomáliák megszüntetésére, keresne megoldást, melyre legkésőbb jövő tavaszig kapna időt a kormány.Soha nem látott mértéket öltött a balatoni árvaszúnyog-invázió, a vendéglátósok 15–30 százalékos bevételkiesésről beszélnek30 éve nem látott árvaszúnyog-invázió sújtja a Balatont