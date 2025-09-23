Hadházy Ákos ismét tüntet, a Navalnij-emlékhelyhez vonul a híveivel

tüntetés;Polyák Gábor;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;Alekszej Navalnij;

2025-09-23 18:45:00 CEST

Az eseményt a szokásos módon a Ferenciek terén kezdték.

Kedd este fél 6tól újra tüntet Hadházy Ákos a Ferenciek terén. Cikkünk írásakor a Gulyáságyú Média élő közvetítése szerint éppen Polyák Gábor, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének tanára mondott beszédet néhány száz ember előtt.

Hadházy Ákos a Facebookon ismét leszögezte, hogy nem hagyják abba. A ma tartott demonstráció korábbiaktól eltérő programpontja az lesz, hogy a tervek szerint a tüntetők átsétálnak az orosz nagykövetség épületével szemben felállított Navalnij-emlékhelyhez, amit ismeretlenek nemrégiben leromboltak. Az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződésében, a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti emlékműnél csak pár növény maradt, a virágokat, mécseseket és fotókat eltüntették. Miután Oláh János, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) politikusa ideiglenesen helyreállította az emlékhelyet, múlt szerda reggelre valaki ismét lerombolta azt. Oláh János ezt követően másodszor is helyreállította.

A budapesti orosz nagykövetség egyébként az esetet úgy kommentálta, hogy „az installációt oroszellenes gondolkodású személyek egy csoportja engedély nélkül állította fel” a nagykövetség épületével szemben, rendszeresen gondoskodnak róla, és „igyekeztek azt a hamis látszatot kelteni a polgárokban, hogy igényt tartanak rá. Hogy az emlékhely pontosan mitől oroszellenes annak fényében, hogy a Vlagyimir Putyin börtönében elhunyt ellenzéki vezető köztudomásúlag eléggé orosz volt, nem tudni.

A tüntetést itt lehet élőben követni: