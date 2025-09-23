Gyilkos önrezsicsökkentés

Nem tárgyalja az Országgyűlés azt a határozati javaslatot, amely a háztartási tüzelés által okozott levegőszennyezés csökkentésére írt volna elő konkrét lépéseket a kormány számára. Eközben a leszakadt falvak lakói minden veszélyes éghetőt eltüzelnek túlélésük érdekében, mert számukra nincs „rezsicsökkentés”.