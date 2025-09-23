A dokumentum „a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” címet viseli.
Az MSZP frakcióvezetője szerint hiába mondja azt az állami energiaszolgáltató, hogy egyszer visszatéríti a pénzt, addigra a befizetett összeg jelentős részét elviszi az orbáni infláció.
A Kövér László házelnöknek címzett parlamenti indítvány a kormányra bízná, tárja fel, milyen jogszabályok módosításával lehet enyhíteni az életvégi döntések teljes tilalmán.
A Momentum határozati javaslatot nyújt be az aktív eutanáziára vonatkozó szabályok módosításáért, a Párbeszéd parlamenti vitanapot kezdeményez. A parlamenti ülésen részt vett az alkotmányjogász.
Csütörtökön Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, a kegyes halához való jog miatt a magyar állammal perben álló alkotmányjogász is részt vett a parlament ülésén.
A párt éppen ezért azt is tudni véli, miért védi Orbán Viktor az orosz elnököt.
Ugyanakkor azt szeretnék, hogy a kormány biztosítson ingyenesen intimhigiéniai termékeket a közoktatási intézményekben, orvosi rendelőkben, védőnői szolgálatoknál, családsegítő és hajléktalanokat ellátó intézményekben a rászorulók részére.
Molnár Zsolt szerint a javaslat értelmében öt egybefüggő tanítási napnak pihenéssel, üdüléssel és táborozással kellene telnie a 4-11. osztályos diákok a számára, mivel nagyon sok család nem teheti meg, hogy akárcsak egyetlen napra eljusson üdülni.
A nagyobbik kormánypárt szerint sok sebből vérzik a brüsszeli irányelv.
Több ezren haltak meg 2010 óta kihűlés miatt, túlnyomó részük a saját otthonában, de sokan az utcán vagy erdei viskókban - mondta az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szombati online sajtótájékoztatóján.
A házelnök szerint ez már „meghaladja a jogalkotás szakmai és parlamenti eljárási kereteit”.
Nem tárgyalja az Országgyűlés azt a határozati javaslatot, amely a háztartási tüzelés által okozott levegőszennyezés csökkentésére írt volna elő konkrét lépéseket a kormány számára. Eközben a leszakadt falvak lakói minden veszélyes éghetőt eltüzelnek túlélésük érdekében, mert számukra nincs „rezsicsökkentés”.
Határozati javaslatot nyújtanak be a budapesti szocialista országgyűlési képviselők azért, hogy a kormány ne tehesse fizetőssé a jelenleg díjmentesen használható autópálya-szakaszokat - mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke pénteken a IV. kerületben, a Megyeri hídnál tartott sajtótájékoztatón.
A magyar gazdálkodók védelme érdekében határozati javaslatot nyújt be az őszi parlamenti ülésszak első napján az MSZP - jelentette be az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője sajtótájékoztatón szombaton Nyíregyházán.