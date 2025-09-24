Szemrebbenés

Fidesz;Orbán Viktor;választási kampány;Digitális Polgári Körök;

2025-09-24 06:00:00 CEST

Annyira elmondanánk egyszer a fideszes polgártársaknak, békésen-­csendesen (bár a newtoni hatás-ellenhatás jegyében egy böszme megafonba bömbölés sem volna indokolatlan), hogy érdemes volna azt tenniük másokkal, amit maguk is szeretnének viszonzásul kapni. Ez a bölcs intelem nekik is ismerős lehet, az eredetit Máté írta, és ugyan nem tudni, kire/mire gondolt az evangelista, de a Digitális Polgári Köröket biztosan nem látta jönni. Máskülönben keményebben fogalmazott volna még a rézfánfütyülőnél is. Az említett formációk elsőre nem tűnnek rémisztőnek, de ami mögöttük van, az nagyon is az: egy rög­eszme, miszerint a Fidesz nélkül iszlám áradás sodorná el a magyarságot Vereckéig visszamenőleg. A hasonló kiválasztottrohamok még az európai demokratikus pártok között sem példa nélküliek, de a hatalmat magához ragasztania csak Orbánnak sikerült az elmúlt időkben (a kereszténydemokrata mumus, Merkel a másik, de a két életút közötti jogállami és morális deficitet hadd ne zongorázzuk.) Amúgy Orbán megmondta, a követendő államformák nem liberálisak, és még csak az sem biztos, hogy demokráciák, és mivel Oroszországot és Törökországot is említette, egy szavunk sem lehet. De kettő igen: macskás fadísz.

Máté (2:17) nyomán arra hívnánk fel a digitális polgárok (és a bennük duzzadó harcosok) figyelmét, hogy az empátia roppant kifizetődő a szervezett szociopátián túli világban.

Amikor például a Végtelenített Vezérük alkotmányos puccsot hajtott végre a demokrácia ellen, érdemes lett volna elképzelniük (a maximális iszonyodás érdekében) egy Kommunista Belzebubbal (vö.: Gyurcsány, Mao, Szabó Tímea) mindazt, amit ők tettek 15 éven át a démonizált ellenfeleikkel (vagyis: a többséggel).

Tehát képzeljék el, hogy fideszesként fizetik az adót az államkasszába rendületlenül, mire föl a komcsi terror antiklerikális alkotmányt szövegez, komcsi szakértőkön kívül élő ember nem teszi be a lábát a közmédiába, milliárdokat költenek el az „Orbán Viktor lótetű” plakátkampányra, egy szatymazi szotyolaárus gyorsabban gazdagodik, mint a brit királyi család, és Belzebubék rezidenciáján csillámzebrák legelésznek a bolsevik génkutatás dicsőségére. Mindezt nem lehet nehéz elképzelni a derék patriótáknak, hiszen hasonló lázálmokkal ördögítik az ellenfeleiket. Meg azzal, hogy 15 év kormányzás után félkész országról beszélnek (ami a komcsik miatt van dögrováson), és inkább költenek nem létező adótervek bemutatására, mint kórházi fertőtlenítőre, vagy, példának okáért, békességre.

A következő szűk hét hónapban isten pénzét is elkölti Orbán még a négyszögek polgári körösítésére is, nehogy éppen akkor zuhanjon ki a hatalmi ringlispílből, amikor az EU szélsőjobboldali ripacsai végre bevehetnék Brüsszelt. Mindent el fog követni, de nem muszáj követni. Csak addig érdemes elmenni, ameddig a hatalom kisajátítását és az ellenzék gyalázását igenlő kormánypártiság szeretné látni szembejönni a levegőre vágyó szabadság természetét. Ami hol átölel, hol elfúj – a totális trumpizmus jegyében melegebb éghajlatra.