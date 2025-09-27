Lesitóth Csaba: Szemhéj mögött

alvás;álom;vers;ébredés;

2025-09-27 08:00:00 CEST

hiába sétálgat velem

táncléptekkel anyám

időnként mintha zuhanni kezdene

és nemhogy elálmosodnék

éberebbé tesz mint valaha

átkacsázunk a szomszéd szobába

saját ágyára helyez

rológördülés és besötétedik

a matracon keresztben fekszünk

nincs erő irányba rendeződni

a lélegzet egyre dallamosabb

valahol fent lüktet

a klattyogó fali kütyü

a redőny túloldalán

a lakásszint alatt

ott a másik világ

morog fújtat és öklendez

hallom a félelmetes szörnyet

de a miénk páncélredőny

legalábbis annak képzelem

nem jut be rajta semmi

a lény odakint akcióba lendül

fölnyikordul az égre

csattan az állkapocs

most elkapott valakit

vagy csak egy kocsiajtó?

később emberi beszéd zaja

a szavakat még nem értem

egybeolvadnak a szótagok

lefulladtezarohadtszar

feltámaszkodnék jobban hallani

de síkos langyosságba tenyerelek

messzibbre tompul a lárma

arcomat átfordítom anya felé

eltárolni e savanykás-édes szagot

a másnapos tejbegríz biztonságát

nem jutott eszébe bealvás előtt

a szoptatós melltartóbetét

és a részleteket fokozni hivatottan

csukva tartom a szemem

mi végre is nyitnám épp ezen a ponton

a vaksötét csillagtérben

enyém az irányítóközpont

testhez simuló pilótaülése

előttem a képernyőn

hullámzó sárga-kék mintázat

a szénszálból szőtt fekete vásznon

ismerős figurák elevenednek

a konyhában nappali világosság

apa épp anyának tölt

kutyafigura bumszli orrhegyét

nyomkodom a főzelékbe

szinkronizálom ahogy apától láttam

hí-he – kis szünet és hirtelen – hammm

mindhárman nevetünk

eljátszom újra és újra

innentől ez a főzelék sosem fogy el

jó ez a világ úgy ahogy

és amíg csak lehet

csöppet sem akarom

rányitni semmim