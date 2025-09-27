Nincs idő, ha nem mérjük - Hartay Csabával egy csodálatos utazásról

Hartay Csaba Joe és Jen csodálatos utazása a gyilkolás terhe alatt című új regényének főszereplői a nyolcvanas évek első felében gyilkosságért kerülnek a tököli fiatalkorúak börtönébe, majd váratlanul látomásos álmokon keresztül időutazásba kezdenek. Ennek során nemcsak a modern kor embereinek problémáival ismerkednek, hanem nekik is szembesülniük kell tetteik következményeivel, a szabadság elérhetetlenségével és a börtönben rájuk nehezedő idő súlyával.