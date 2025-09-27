A magyarok alig több mint egyharmada engedheti meg magának, hogy nyáron pihenni menjen. Riport.
Csaknem 200 millió forintot költöttek már el turisztikai pályázatokra a Nagykanizsa melletti, Eszteregnyéhez tartozó településrészen úgy, hogy tudni lehetett, nem lesz pénz a nagyszabású beruházásokra. Álmodtak ide lombkoronasétányt és okoserdőt is.
Lényegében az olimpiarendezéshez kötötte a budapesti kormányzati fejlesztéseket a miniszterelnök, aki a Nemzeti Sportnak adott interjújában kijelentette, eljött az a pillanat, amikor Budapest olimpia nélkül nagy léptékekben már aligha tud fejlődni.
Gazdaságilag irracionális elképzelés, hogy Magyarország ma olimpiát rendezzen – állítják a Népszava által megkérdezett gazdasági szakértők.
Hartay Csaba Joe és Jen csodálatos utazása a gyilkolás terhe alatt című új regényének főszereplői a nyolcvanas évek első felében gyilkosságért kerülnek a tököli fiatalkorúak börtönébe, majd váratlanul látomásos álmokon keresztül időutazásba kezdenek. Ennek során nemcsak a modern kor embereinek problémáival ismerkednek, hanem nekik is szembesülniük kell tetteik következményeivel, a szabadság elérhetetlenségével és a börtönben rájuk nehezedő idő súlyával.
Negyven alváskutató írta alá azt a levelet, amelyben az álmokban való hirdetések szabályozására hívnak fel, ugyanis egyre több cég kísérletezik olyan technikákkal, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy tudtuk nélkül befolyásolják azt.
Közösségi oldalán táncpartnert keresett egy kerekes székes lánynak. A felhívásra jelentkező magas, szőke férfi a szalagavatón székestül ölbe kapta a lányt, így keringőztek tovább, a közönség állva tapsolt. A budapesti trolibuszvezető, Brandt Viktor közel húsz éve azon munkálkodik, hogy teljesítse a sérült emberek álmait – ezért nevezik Álomszállítónak.
„A lebegés, váratlanul és rendszeresen visszatérve. Stabil talajon állsz, rugalmas izmokkal. Lassan előredőlsz, mind jobban és jobban elhajolsz a világ síkjától.”
„Nagyjából a megismerkedésünk óta tudtam, hogy én is író akarok lenni, de akkor kezdtek rosszra fordulni a dolgok, amikor ezt ki is mondtam.”
A világ alváskutató intézeteiben gőzerővel megindultak márciusban a járvánnyal kapcsolatos álmok vizsgálatai. Máris látszik, hogy a szokásosnál 35 százalékkal többen emlékeznek az álmaikra, 15 százalékkal nőtt a rémálmokról beszámolók aránya, a koronavírus- vagy Covid-álom pedig létező kategória lett.
Leonard Cohen énekes, dalszerző álmában halt meg az után, hogy az éjszaka közepén elesett Los Angeles-i otthonában - jelentette be menedzsere. Robert B. Kory közleménye szerint halála hirtelen, váratlan és békés volt.
A jelenlegi gazdaságpolitika soha nem fogja a magyar béreket, jövedelmeket felzárkóztatni az európai uniós átlaghoz - jelentette ki Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnök-frakcióvezetője szombaton Budakeszin, Szél Bernadett társelnökkel tartott közös évértékelő sajtótájékoztatóján.
Még hogy szexi hálóruha! A legnagyobb öröm egy házaspár számára, ha meztelenül alszanak – ezt a nagy igazságot még egy amerikai felmérés is alátámasztja.
Elektromos stimulációval kontrollálni lehet az álmokat egy amerikai kutatás szerint.