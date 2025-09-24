Elutasította a rendőrség Novák Előd feljelentését a Himnuszt ülve-cigizve éneklő Ajsa Luna ügyében

Ajsa Luna;

A rendőrség szerint "az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.”

Elutasította a rendőrség Novák Előd Mi Hazánk-képviselő feljelentését a Himnuszt ülve-cigizve éneklő Ajsa Luna ügyében – közölte a politikus a Facebook-oldalán.

Az augusztus 20-án, egy Műegyetem rakparti koncerten történt eset miatt, nemzeti jelkép megsértése ügyében tett feljelentést korábban Novák, amit a rendőrség a következő érveléssel dobott vissza: „A himnusz alatt tanúsítandó viselkedés vonatkozásában nincsenek hivatalos »szabályok«, az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.”

Novák bejegyzésében azt is írta, hogy írásban megkérdezte Rogán Antal minisztert arról, hogy mennyit fizetett a kormányzat a produkcióért, és visszakövetelik-e az összeget. A képviselő szerint a miniszternek két nap múlva kell válaszolnia.