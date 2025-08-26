Úgy tűnik, a Fideszben nem probléma, hogy Dopeman még 41 „baszd meg” kíséretében rappelte a Himnuszt

Himnusz;Dopeman;Ajsa Luna;

2025-08-26 21:02:00 CEST

Egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul.

Kettős mérce gyanúját veti fel, hogy miközben Ajsa Lunára zúdul a fideszes nyilvánosság haragja, amiért a karibi-magyar énekesnő ülve, cigivel a kezében, unottan, hamisan énekelte a magyar Himnuszt augusztus 20-án, a kormánypárti kritikusok nagyvonalúan megfeledkeznek arról, hogy új kedvencük, Pityinger „Dopeman” László a cím nélkül szám szerint 41 baszd meg kíséretében adta elő a Himnuszt tizennégy évvel ezelőtt.

Ékesszóló példáját nyújtja ennek, hogy kedden Orbán Viktor is beszállt a énekesnő elleni kampányba. Mint megírtuk, a kormányfő egy videót osztott meg, amelyben a magyar futballválogatott mérkőzéseinek képei láthatók, miközben Orbán Viktor arról beszél, miként is kell énekelni: „egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul” és mindig felemelt fejjel. Sajnálatos módon úgy tűnik, a miniszterelnöknek nem jutott eszébe ez az útmutatás akkor, amikor Dopemant fogadta a Karmelitában és meghívta Digitális Polgári Körébe. A rapper úgy szőtte bele a BAZMEG! című dalába a Himnusz szövegét, hogy két és fél perc alatt egész pontosan 41-szer hangzik el a „baszd meg” kifejezés.

Az Ajsa Luna elleni uszítás egészen odáig fajult, hogy a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Novák Előd fel is jelentette nemzeti jelkép megsértéséért, noha az énekesnő előzőleg világossá tette, semmiféle rossz szándék nem vezényelte és fontos számára a hazaszeretet. Ha a szélsőjobboldali politikus óhaja teljesül, akkor a Btk. 334. §-a értelmében a 24 éves lányt akár egy évre börtönbe is küldhetik. Egyébként annak idején Dopemannek is eljárás elé kellett néznie ugyanezen jogszabály nyomán, miután 2011-ben egy tüntetésen előadta a BAZMEG! című dalt. Az eljárást végül 2015 januárjában megszüntették, a TASZ közlése szerint azzal az indoklással, hogy a dal célja az aktuális politikai rendszer kritizálása, nem pedig a Himnusz mint nemzeti jelkép meggyalázása volt.

Dopeman esetében egyébként mostanra az sem jelent problémát, hogy korábban kiskorúak megrontásáról is fantáziált már A strici visszatér című számában, a Bűnöző című opuszban pedig a többi között nők bántalmazásáról magyaráz. Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint a rapper mindezt megbánta, el is határolódik ezektől a dalszövegeitől.