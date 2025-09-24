Emmanuel Macron jelezte Donald Trumpnak, hogy akkor talán kaphatna Nobel-békedíjat, ha leállítaná a gázai háborút

Gázai övezet;Nobel-békedíj;Donald Trump;Emmanuel Macron;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-09-24 11:32:00 CEST

A francia elnök jelezte, hogy mint Izrael fő fegyverszállítója, az Egyesült Államoknak van lehetősége nyomást gyakorolni Benjamin Netanjahu kormányára, hogy állítsa le a vérengzést.

Emmanuel Macron francia elnöknek feltűnt, hogy Donald Trump nagyon intenzíven hajt a Nobel-békedíjra, ezért tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy ehhez először is le kell állítania Izrael gázai háborúját - írja a Reuters az államfőnek a New York-i francia BFM TV-nek tett nyilatkozata alapján.

Emmanuel Macron hangsúlyozta, csak Donald Trumpnak van meg a hatalma ahhoz, hogy kellő nyomást gyakoroljon Izraelre a vérengzés leállítása érdekében. Mint jelezte, az Egyesült Államok mindenkori elnöke azért tehet többet az ügyben, mert „nem mi szállítunk olyan fegyvereket, amelyek lehetővé teszik a gázai háborút. Nem mi szállítunk olyan felszerelést, amely lehetővé teszi a gázai háborút. Az Amerikai Egyesült Államok szállít ilyet.”

Azonban, hogy erre mennyi esély van, az egyelőre kérdéses: a Reuters felidézi, hogy Trump harcias hangvételű beszédet mondott az ENSZ-ben, amelyben a népirtással vádolt Netanjahu-kormány helyett azokat az országokat kezdte bírálni, akik elismerték a független palesztin államot. Mint ismert, legutóbb mások mellett az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Ausztrália, Belgium és Portugália is így tett. Igaz, azt az amerikai elnök is hangsúlyozta, hogy a gázai háborút be kell szüntetni és azonnal tárgyalni kell a békéről.

Maga Donald Trump valóban kijelentette már: úgy érzi, megérdemli a Nobel-békedíjat. Ezt némileg beárnyékolja, hogy az amerikai elnököt Kambodzsa és Pakisztán mellett történetesen éppen az az Izrael jelölte az elismerésre, amelynek a gázai vérengzését éppenséggel le kellene állítani. Ráadásul mindeddig Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziójának sem sikerült megálljt parancsolni, amit pedig az amerikai elnök egyik fő céljának tűzött ki már a megválasztása előtt is. Ennek ellenére Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője aképp igyekezett aládúcolni Donald Trump igényét a Nobel-békedíjra, hogy az elnök szerinte „többet tett a békéért, mint a jelenlévő ENSZ-tagok együttvéve.” Ezt kiegészítette a Trump-adminisztráció azon szólamával is, hogy azért van lehetősége globális stabilitást elérni, mert „újra erőssé tette Amerikát.”

Donald Trump előtt négy amerikai elnök kapott már Nobel-békedíjat, legutóbb Barack Obama 2009-ben. Amennyiben Trump is meg akarja kapni az elismerést még az idén, akkor gyors eredményeket kellene felmutatnia, ugyanis október 10-én jelentik be a nyertest.