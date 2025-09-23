Emmanuel Macron bejelentette, Franciaország elismeri a palesztin államot

ENSZ;Franciaország;palesztin állam;Antonio Guterres;Emmanuel Macron;

2025-09-23 06:23:00 CEST

Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot – jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

– Eljött az idő – hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.

– Történelmi felelősség nehezedik ránk. Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is

– tette hozzá.

A francia elnök közölte, egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.

Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert

„néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét”.

– Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat. Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését – sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.

Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminiszter felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.

II. Albert monacói herceg is bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot.

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást. A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette:

„a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a Palesztin hatóságnak”.

– Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogva tartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is – mondta a palesztin vezető.

A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.