Megerőszakolta a 12 éves kerekesszékes húgát a nyílt utcán egy férfi Győr közelében

Bőny

2025-09-24 17:05:00 CEST

Meg is verte, aztán magára hagyta.

Szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás egy 29 éves férfi ellen a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőny településen – írja a Telex.

A gyanú szerint egy 29 éves férfi – az áldozat féltestvére – a településen, a házuk közelében található játszótérre vitte 12 éves, betegen született és kerekesszékkel élő húgát, majd ott megerőszakolta és bántalmazta is. A történtek miatt az áldozat kórházba került.

A nyomozás érdekeire való tekintettel a rendőrség nem közölt részleteket az esettel kapcsolatban, amely a portál információi szerint megrázta a települést.

A Győri Törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelték el. Azzal indokolták, hogy a férfi a bűncselekmény elkövetését követően elhagyta a helyszínt, ráadásul húgával egy háztartásban élt, így szabadlábra kerülése esetén bizonytalanná válna a sértett helyzete, szökése megalapozottan feltételezhető. Emellett ki kellett zárni minden, a sértett és a gyanúsított közti kommunikációt – ez pedig kizárólag a letartóztatással biztosítható.

A döntést az ügyész, a védő, valamint a gyanúsított is tudomásul vette, így az első fokon végleges, a gyanúsítottat a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönbe szállították.

Bőny településen az utóbbi időkben több erőszakos bűncselekmény is történt. Tavaly itt késelte meg egy tanteremben osztálytársát egy 12 éves lány. 2016-ban pedig egy ismert hungarista, Győrkös István lelőtte a házába érkező egyik rendőrt, aki életét veszítette.