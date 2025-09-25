De mit csináljunk?

Vígszínház;ifj. Vidnyánszky Attita;

2025-09-25 14:14:00 CEST

A Vígszínház új bemutatója a @LL3t4rgI ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében óriási színházi őrület, de a szó jó értelmében. Megmozdít, felszabadít és nem utolsósorban elgondolkodtat.

A Vígszínház hatalmas színpada tornateremmé változott. (Díszlet: Schnábel Zita.) Érettségi előtt álló fiatalok tornáznak, mozognak, zenét hallgatnak, telefonálnak és még ki tudja, miket csinálnak. Ez az alapszituációja ifj. Vidnyánszky Attila új rendezésének, amelynek címe @LL3t4rgIA . A rendező Németh Nikolett dramaturggal együtt Georg Büchner Leonce és Léna című műve nyomán alkotott meg gyakorlatilag egy új darabot. Szinte csak a főszereplők nevét hagyta meg, a cím pedig a letargia egyfajta modern átirata. A letargia, a bizonytalanság, a szerelem, a boldogság és az élet igazi céljának keresése köti össze Büchner művével. De épp az az izgalmas az egészben, hogy teljesen ellép tőle. ifj. Vidnyánszky legutóbbi kolozsvári előadásai is bravúros színházi nyelven születtek meg. Felpörgetett ritmus, gegszerű jelenetek kavalkádja jellemzi ezt a nyelvet, ami azért is vonzó, mert a színész és a néző is megélheti benne a teljes szabadságot. Persze nyitottnak és befogadónak kell hozzá lenni, ifj Vidnyánszky hasonló előadásokat rendezett már a Vígben és máshol is, főként korábbi saját társulatával a Sztalker Csoporttal is, de a mostani, talán még ezeken is túllép.

A történet teljesen mai: egy érettségi előtt álló gimnáziumi osztály mindennapjai. Ide jár Leonce és Léna. Akik, akárcsak társaik, keresik, mit kezdjenek a jövővel. Az előadás olykor olyan mint egy kortárs kabaré, máskor táncjáték, vagy egy koncert felé hajlik. Ám valamitől ez a többféle műfaj nem gyengíti, hanem inkább erősíti egymást. Arról nem beszélve, hogy amit látunk, roppant aktuális. Megmutatja, hogy milyen szélsebesen változik körülöttünk a technika, az informatika. A ChatGPT önálló szereplővé lép elő az iskolai igazgató, illetve tanári kar és a pszichológus mellett. A diákok egyre inkább őt kérdezik mindenről. Rengeteg a humor, a végletesség, de egyik sem öncélú. Érezhetően a színészek különböző témákra történt improvizációja is az előadás fontos elemévé vált. Van itt buli, szakítás „mamahotel”, semmittevés, szökés és aztán az érettségi. A nagyon sokféle zene összeállítója Urbán Kristóf. A régi slágerek átdolgozásaitól, a legkülönbözőbb zenei platformokon hallható dallamokon át a nép-, illetve a balettzenéig terjed az előadás zenei alapanyaga. Mindezekből létrejön egy új minőség.

Pető Kata jelmezei is izgalmasak, mint ahogy Kondákor Ajsa Panka koreográfiája is meghatározó. A mozgás egyébként is kulcsa a darabnak, a diákokat alakító fiatal színészek és táncosok, még a szünet negyedóráját is megállás nélkül végig futják. Lehet egyébként hozzájuk kapcsolódni, a nézők is beállhatnak, ha akarnak, kedvükre táncolhatnak a két felvonás között a színpadon. Nagyon inspiráltak a színészek. Nagy részük a Vígszínház fiatal művészeiből áll, közöttük a társulathoz most szerződött Szász Júlia és Kovács Tamás is fontos szerepet kap. A két főszereplő, Leonce és Léna: Medveczky Balázs és Márkus Luca. Mindketten rendkívül élvezik a lehetőséget. Bolyonganak, mozognak, megőrülnek, mindenáron igyekeznek kitörni a letargiából. Szerelmi egymásra találásuk egy balett-jelenetben az előadás legköltőibb epizódja. Ötvös András iskolaigazgatója bravúros monológok sorát abszolválja. (Sőt még sportközvetítést is bevállal.) Mondandójában erősen jelen van a mai iskolarendszer szellemes kritikája is. Kovács Patrícia pszichológusa nemcsak a diákokat, hanem a nézőket is trenírozza, egyáltalán nem eredménytelenül. Gyöngyösi Zoltán és Waskovics Andrea figurái kísérik végig szintén sok váratlan akcióval a két főhőst. A tanári kar tagjai, Zoltán Áron, Borbiczki Ferenc és Csapó Attila alakításukban a hangulat abszurditását fokozzák. Karácsonyi Zoltán iskolaőrként szintúgy. A vizsgaelnököt Igó Éva játssza szinte némán, rendkívül hatásosan. A végén, a ballagási dalnál szólal csak meg. A mesterséges intelligenciát képviselő „idegenek” (a színlap szerint) vendégként: Szabó Sebestyén László és Böröndi Bence.

Az előadás legvégén többször elhangzik, hogy „de mit csináljunk”? Azt hiszem ez a kérdés nemcsak az érettségizőket foglalkoztatja napjaink Magyarországán. Egy tanácsom van csupán, nézzék meg bátran ifj. Vidnyánszky Attila legújabb rendezését!

Infó: @LL3t4rgI. Georg Büchner Leonce és Léna című műve nyomán. ifj. Vidnyánszky Attila és Németh Nikolett szövege, valamint a társulat improvizációi alapján. Vígszínház. Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila