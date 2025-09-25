Nevetségessé tett rémség

Beütött az istennyila, éppen amikor már kezdődne az előadás, és halványulnak a nézőtéri fények, egy durranás, némi szikrázás a színpad baloldalán, majd totál sötét lesz. Többen azt hiszik, hogy valami kiverte a biztosítékot, áramszünet keletkezett, aztán kiderül, hogy ez már az Iván, a rettenet című produkció, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, a Radnóti Színházban.