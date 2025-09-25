A Vígszínház új bemutatója a @LL3t4rgI ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében óriási színházi őrület, de a szó jó értelmében. Megmozdít, felszabadít és nem utolsósorban elgondolkodtat.
A Kodályról és Bartókról szóló Ifjú barbárok című előadásért Kolozsvárig kellett jönni, de megérte. Az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon láthattuk ifj. Vidnyánszky Attila rendezését, amely egy csúcsra járatott, három órás zenés, táncos produkció, nagyon sok ötlettel és bravúros megvalósítással.
Alapvető művészetelméleti vita, vajon mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy elfogulatlanság és befolyás nélkül feldolgozzunk egy adott történelmi korszakot.
A Szerelmek városát vitte színpadra alkotótársaival ifj. Vidnyánszky Attila. A filmforgatókönyvből új mű született, megrajzolva egy kaotikus, mégis szenvedélyes világot.
Beütött az istennyila, éppen amikor már kezdődne az előadás, és halványulnak a nézőtéri fények, egy durranás, némi szikrázás a színpad baloldalán, majd totál sötét lesz. Többen azt hiszik, hogy valami kiverte a biztosítékot, áramszünet keletkezett, aztán kiderül, hogy ez már az Iván, a rettenet című produkció, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, a Radnóti Színházban.
Törőcsik Mari persze most is csoda. Férfi szerepet játszik, de ez szinte lényegtelen, mert csaknem nemtelenül alakítja a Nemzeti Színház, Viktor Rizsakov által rendezett, Éjjeli menedékhely című produkciójában, Lukát.