Több mint 50 éve nem tapasztalt szárazsággal küzd Törökország

Törökország több mint 50 éve nem tapasztalt szárazsággal küzd - ismertette az ország meteorológiai szolgálata e heti jelentésében.

Az utóbbi 11 hónapban a csapadékmennyiség 52 éve nem látott alacsony szintre esett. A Szíriával határos, keleti Anatolia régióban ez a csökkenés a 60 százalékot is meghaladta.

2024. október 1-je és 2025. augusztus 31-e között átlagosan nagyjából 400 milliméter csapadék esett. Az 1991 és 2020 közötti évek azonos időszakában viszont átlagosan mintegy 549 milliméter csapadékot jegyeztek fel.

Ez 27 százalékos visszaesést jelent.

A turisták által kedvelt térségeket sem kerülte el az aszály: a Márvány-tenger és az Égei-tenger partvidékén utoljára 18 éve esett olyan kevés csapadék, mint az idén.

A vízkészletek megcsappanásával párhuzamosan az ország nyugati és déli területein erdőtüzek is tombolnak. Az országban az idei július volt a legmelegebb hónap 55 évre visszamenőleg. Az átlaghőmérséklet 1,9 Celsius-fokkal haladta meg az 1991 és 2020 között mért hőmérsékletet.

A délkeleti Silopiban 50,5 Celsius-fokkal megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord is.

Egy nem kormányzati szervezet július elején közzétett tanulmányának becslése szerint Törökország területének 88 százalékát az elsivatagosodás veszélye fenyegeti. A szakértők úgy vélik, hogy a csapadékmennyiség a század végére egyharmadával csökkenni fog. A hőmérséklet az 1961 és 1990 között mért átlaghőmérséklethez képest öt-hat Celsius-fokkal emelkedhet.