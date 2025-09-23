Elaludtak a kolozsvári irányítótoronyban, húsz percig körözött a WizzAir egyik járata

légiközlekedés;Kolozsvár;légiirányítók;repülésbiztonság;

2025-09-23 16:08:00 CEST

A kevés tapasztalat és a fáradtság áll az eset hátterében.

Késéssel tudott csak landolni Kolozsváron a Wizz Air egyik járata, mivel az irányítótoronyban szolgálatban lévő munkatárs elaludt – írja a Transtelex a román sajtóra hivatkozva.

A landolni készülő repülőgép pilótái többször is próbálták felvenni a kapcsolatot a toronnyal, de nem kaptak választ. Végül az országos irányítást végző bukaresti központ utasította őket várakozásra. A gép így mintegy húsz percig körözött a város felett, majd sikerült kapcsolatba lépni, és biztonságban leszállt.

Az irányítótoronyban hárman teljesítettek szolgálatot: ketten szabályos pihenőidejüket töltötték, a harmadik – aki felelős volt – elaludt. Biztonsági szakértők szerint az ilyen helyzet rendkívül kockázatos, hiszen ha a repülőnek sürgős okból azonnali földet érésre lett volna szüksége, akár tragikus következményekkel is járhatott volna.

Az eset körülbelül másfél hónapja történt, de csak most került nyilvánosságra. Elsőként a Gândul számolt be a kolozsvári nemzetközi repülőtér incidenséről, amelynek kivizsgálását jelenleg a román polgári repülési szakhatóság végzi. A légiforgalmi irányításért felelős Romatsa közleményben reagált, hangsúlyozva: az utasok és a repülőgép egyetlen pillanatban sem voltak veszélyben, a járat 11 perc várakozás után biztonságban leszállt, és végig kapcsolatban maradt az irányító szolgálattal.

A Romatsa belső vizsgálatot indított, amely szerint az eset hátterében a kevés tapasztalat és a felhalmozódott fáradtság állt. Az intézmény közölte: kiegészítő intézkedéseket vezettek be, újraképezték a személyzetet, és szigorúbban ellenőrzik a munkaidő-beosztást annak érdekében, hogy a jövőben hasonló helyzetek ne forduljanak elő.