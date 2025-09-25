kormányinfó;

2025-09-25 09:54:00 CEST

Tárgyalt a kormány a Szőlő utcai gyermekotthon ügyérő is, erről elmondta, hogy egyrészt egy büntetőügyről van szó, amelyhez „egy egészen példátlan rágalomhadjárat” társul. Megismételte, hogy tudomásuk szerint nincs kiskorú sértett, sem elkövető. A kormánytagok ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet - állította Gulyás, hozzátéve, „szervezett akció” zajlik, amelyben külföldi titkosszolgálati szálat is lehet azonosítani.

Gulyás elmondta, hogy zéró tolerancia van a gyermekekkel szembeni bűncselekmények esetére, a kormánynak semmilyen titkolnivalója nincsen. Mint mondta, Magyarországon nincs halálbüntetés, és ő személy szerint ellenzi is, de ha valahol bevezetné, azok a gyermekek sérelmére elkövetett bűnügyek. Ezek után arról beszélt, hogy évekre börtönbe kell küldeni azokat, akik valótlan rágalmakat fogalmaznak meg, mert szerinte ez túl van a szólásszabadság határán.