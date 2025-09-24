Egy befolyásos politikai család tagja és a brit titkosszolgálat is megjelenik az Orbán-kormánynak a Szőlő utcai javítóintézetről szóló jelentésében

vizsgálat;MI6;Budapesti Javítóintézet;pedofíliagyanú;

2025-09-24 16:30:00 CEST

A kabinet tagjai, illetve a Fidesz és a KDNP feljelentéseket tettek és tesznek a rágalmazókkal szemben jogi eljárást indítanak.

Feltehetően egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja az Orbán-kormány cselekvőképességének korlátozása – többek között ez szerepel abban a jelentésben, amelyet az Igazságügyi Minisztérium szerdán tett közzé a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos ügyben.

A dokumentumban rögzítik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen büntetőeljárás van folyamatban, és az eddigi adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként, sem elkövetőként nem érintett. Az eljárás azért indult, mert az intézmény több nagykorú, huszonéves nőt foglalkoztatott, akik a gyanú szerint az igazgató tudtával vagy közreműködésével prostitúciós tevékenységet végeztek, amiből ő anyagi előnyhöz juthatott. Hangsúlyozzák, hogy sem a vizsgálat során, sem a jelenlegi büntetőeljárásban nem merült fel az Orbán-kormány valamelyik tagjának, egyáltalán, politikusnak az érintettsége.

A nyilvánosságban elhangzott állításokat időrendben így foglalták össze:

2025.09.08. Politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állításokat elsőként Kuslits Gábor tett, aki a Válasz Online-nak adott interjúban névtelenül kormányzati politikusokat vádolt pedofíliával a Szőlő utcai ügyben.

Jámbor András a cikk megjelenésének napján délután egy videót tett közzé, amelyben összefoglalta az interjú politikai szempontból vett lényegét, és arra kérte követőit, hogy támogassák a gyermekvédelmi rendszer reformját célzó javaslatát.

2025.09.09. Jámbor András másnap két újabb bejegyzést közölt. A második napi videó – amely arról szól, hogy Orbán Viktor Kötcsén a gyermekek védelméről beszélt, másnapra viszont kiderült, hogy hazudott – ugyanott és ugyanazon a napon készült, mint az első.

2025.09.12. Jámbor András 10:51-kor a Facebookon bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. A szeptember 8-i cikk óta – a józsefvárosi időközi választás előtti rövid időszak (szeptember 18–21.) kivételével – minden nap posztolt vagy saját videót osztott meg a témában. Volt olyan nap, amikor kizárólag erről a kérdésről tett közzé tartalmat.

Dobrev Klára nem sokkal később egy videóban jelentette be, hogy a Demokratikus Koalíció szintén vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, miután addig nem szólaltak meg az ügyben.

Molnár Áron színművész a gyűlöletbeszéd elleni tüntetést hirdető videójában szintén a fenti állításokat erősítő kijelentéseket tett.

Vályi István, a Totalcar korábbi újságírója a Facebookon közzétette azt a videót, amelyet másnap Káncz Csaba geopolitikai szakértő is megosztott.

2025.09.13. Káncz Csaba egy Facebook-bejegyzésben, tényekkel nem alátámasztott állításokban utalt Juhász Péter Pál politikai kapcsolataira és tevékenységére. A posztot követően számos további bejegyzés jelent meg a közösségi oldalon. A többi között Erdei Sándor Zsolt és Dániel Péter is foglalkozott a témával, a legnagyobb elérést azonban Vass Béla posztja érte el 5500 megosztással. Vass Béla a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképén, valamint önkéntesként több tiszás fotón is látható, és rendszeresen oszt meg tiszás tartalmakat.

2025.09.15. Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke Facebook-oldalán nyílt levelet tett közzé, amelyet Orbán Viktornak címzett.

2025.09.16. Dobrev Klára nyílt levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben a pedofil botrány kivizsgálását sürgette.

A büntetőeljárás során tanúként hallgatták meg Kuslits Gábort, aki kijelentette: a sajtóban emlegetett politikusok nevét ő soha nem mondta, állításait szóbeszédre alapozta.

Kihallgatták a Privátbankár újságíróját is. Káncz Csaba elmondta, konkrét bizonyítékai nincsenek, információját egy országosan ismert, befolyásos politikai (sic!) család tagjától hallotta, de a személy kilétét nem fedte fel. A jelentés felidézi, hogy Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének gazdasági tanácsosa volt, és vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatja. Rögzítik azt is, hogy 2015 és 2017 között – kisebb megszakításokkal – az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága elnökének tanácsadójaként rendszeresen részt vett az üléseken. Az elnöki tisztséget ekkor Molnár Zsolt, az MSZP politikusa töltötte be.

A dokumentum említést tesz arról is, hogy a Káncz Csabához köthető bankszámla pénzforgalmi adatait 2016-ban vizsgálták, és megállapították: 2012 szeptembere és 2016 között tizenkét alkalommal érkezett különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozástól.

A jelentés végül rögzíti, hogy az Orbán-kormány tagjai, illetve a Fidesz és a KDNP feljelentéseket tettek és tesznek a rágalmazókkal szemben jogi eljárást indítanak. Emellett folytatódik a vizsgálat az Orbán-kormány ellen irányuló szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárására.