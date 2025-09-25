Donald Trump üzletember, szóval vélhetőleg megérti

kormányinfó;

2025-09-25 10:11:00 CEST

A kérdéseket azokkal kezdik, akik legutóbb kimaradtak. Az Economx újságírója azt kérdezte, mit válaszolna a nemzeti konzultációs kérdésre Donald Trump. Gulyás közölte, erről az amerikai elnököt kell megkérdezni, de világosan megértette Magyarország szempontjait. Hozzátette, a miniszterelnök egyértelművé tette, Magyarország miért ragaszkodik ezekhez a forrásokhoz, hogy ezt Donald Trump hogy értékeli, azt tőle kell megkérdezni. De Donald Trump üzletember, vélhetően megérti, hogy nem éri meg, ha egy átállás az ország GDP-jének 4 százalékába kerülne.