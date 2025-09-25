kormányinfó;

2025-09-25 10:24:00 CEST

Két hónapon belül le kell adni a védelmi ipari beruházási tervet, hogy áll ennek a megalkotása? Gulyás Gergely közölte, hitelről van szó, a program készül, november 30 a határidő, addigra készen lesz. Vitályos Esztertől a lap megkérdezte, hogy az uniós bértranszparencia irányelv hamarosan életbe lép, támogatja-e ezt a kormányzat.

- Az Orbán-kormány még nem tárgyalta a témát, de a tavalyi parlamenti vitában egyértelmű volt az álláspont, mindenkit az érdemei alapján kell egy adott munkakörben foglalkoztatni. Gulyás megjegyezte, ő értetlenül áll az ilyen javaslatok előtt, figyelembe véve, hogy Németországban évente változtathatja valaki, hogy férfi vagy nő akar lenni.