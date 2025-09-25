Kuslits Gábornak nincs bizonyítéka

kormányinfó;

2025-09-25 11:07:00 CEST

A hvg.hu visszatér Semjén Zsolt magyarázatához arról, hogy hisz-e neki a kormány. Gulyás igenlően válaszolt, arra vonatkozóan viszont nemleges választ adott, hogy támogatja-e a Fidesz az ügyben a paritásos vizsgálóbizottság felállítását. A miniszter azt mondta, Dobrev Klára megnyilvánulásai konkrét vádat fogalmazott meg „teljesen ártatlan” politikusokkal szemben, ami szerinte szellemileg hasonló, mint amit a tömeggyilkos nagyapja, Apró Antal képviselt. Van egy rágalmazáshadjárat, a miniszter nem is érti, hogy lehet valaki elkövető ott, ahol szerinte nincs bűncselekmény.

A miniszter szerint a kormány bukását akaró sajtónak is fel kellene ismernie azt, hogy túllép egy határt. A kérdésre, hogy mégis hogyan „bénítaná meg” az Orbán-kormány működését a Semjén Zsolttal szembeni vád - ahogyan a kormányzati szereplők fogalmaznak -, a miniszter érdemben nem válaszolt, azt mondta, hogy a lehető legsúlyosabban kell büntetni az alaptalan vádakat. Majd szóba került Káncz Csaba, aki állítása szerint nem tudott róla, hogy a brit titkosszolgálat fizette közvetve. Azt meg kell vizsgálni, hogy hogyan mehetett át C típusú átvilágításon.

Arról, hogy az átvilágítás rendszerét esetleg érdemes lenne-e újragondolni, a miniszter azt mondta, gyakorlattá vált, hogy széles körben rendelik el a C típusú vizsgálatot, ami túl sok, jól kell meghatározni az ahhoz szükséges munkaköröket, de ahol szükséges, ott nagyon szigorúan le kell folytatni.

Kuslits Gábort már meghallgatták tanúként a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, nincs bizonyítéka - mondta Gulyás Gergely.

Háborúpárti lett-e Donald Trump? - tette fel a kérdést a lap azzal kapcsolatban, hogy az amerikai elnök szerint Ukrajna akár vissza is szerezheti minden területét. A miniszter azt mondta, hogy a céljuk közös, mivel az eddigi módszerek nem működtek, ezért most másfajta nyilatkozatokat tesz. Az ukránok hősies védekezésének köszönhetően az oroszok nem foglalták el az országot hetek alatt - ismerte el a tárcavezető, aki szerint a kérdés az, hogy Oroszország mekkora fenyegetést jelent a NATO-ra. Hozzátette, a Kreml mindazonáltal megszerezte azokat a területeket, amelyek megszerzését célul tűzte ki, de az, hogy milyen nyilatkozatok vezetnek el a békéhez, az egyelőre nem egészen világos.