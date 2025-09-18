Kihallgatták Kuslits Gábort a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyében

TASZ;javítóintézet;Szőlő utca;Kuslits Gábor;

2025-09-18 15:03:00 CEST

Meglepte a rendőröket azzal a titoktartási nyilatkozattal, amelyet az öt évvel ezelőtt már zajló nyomozásban írattak alá vele.

Tanúként hallgatta meg csütörtökön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Kuslits Gábort, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatóját, akinek a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nyújt jogi segítséget - írta lapunkhoz is eljuttatott közleményében a jogvédő szervezet.

A TASZ felidézi, Kuslits Gábor egy múlt heti interjúban megrázó részleteket árult el a gyermekvédelmi szakellátás tarthatatlan körülményeiről és az állami gondozásban lévő gyermekek szexuális célú közvetítéséről, amire a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) azzal reagált, hogy rágalmazás és a gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentette a volt igazgatót. Mint közölték, erről az ügyről a szakember azóta sem kapott értesítést, a csütörtöki három és fél órás meghallgatás nem erről, hanem a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál emberkereskedelmi ügyéről szólt, amelyről Kuslits Gábor szintén beszélt az interjúban.

Kuslits Gábor a Válasz Online-nak fejtette ki, hogy tíz évvel ezelőtt, majd 2020-ban ismét értesítette kollégáival együtt a rendőrséget arról, hogy egy gyermekotthon elől, autóval vitték el a prostitúcióra használt gyerekeket, de az utóbbi alkalommal a kiérkező, rendőrként fellépő személy azt mondta, tudnak Juhász Péter Pál üzelmeiről, fedett nyomozást folytatnak ellene, és erről titoktartási nyilatkozatot íratott alá. A TASZ szerint ma a meghallgatáson Kuslits Gábor megmutatta ezt a nyilatkozatot a nyomozóknak, akiket ez meglepett, és az irattól függetlenül folytatták ügyfelük meghallgatását.

Boros Ilona, a TASZ Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetője azt mondta: „Kuslits Gábor ügye azért különösen fontos, hogy végre ne a gyermekvédelmi rendszerben bántalmazott gyermekekért kiálló szakembereket fenyegessék az állami szervek, hanem a kiszolgáltatott, államra bízott gyermekeket védjék meg, és az ellenük szörnyű bűncselekményeket elkövetőket vonják büntetőeljárás alá.”