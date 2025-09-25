Jövő tavaszra készülhet el a jogszabály-tervezet a motoros rollerekről

kormányinfó;

Breuer Péter azt kérdezte, volt-e már szó a KRESZ módosításáról. Gulyás Gergely azt mondta, már tárgyalta az Orbán-kormány az új KRESZ tervezetéről, az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát fenn kívánják tartani, a motoros rollerekre vonatkozó szabályozást meg kell alkotni. Sebességhatár ügyében várják az észrevételeket, a Belügyminisztérium szerint a legtöbb baleset oka a sebességtúllépés. - Több olyan kérdés van, amiben az ÉKM várja a releváns véleményeket, hozzászólásokat - jegyezte meg Vitályos Eszter. Jövő tavasszal készülhet el a jogszabály-tervezet.