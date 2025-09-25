betekintés;szafaripark;Puzsér Róbert;Hadházy Ákos;útikönyv;Hatvanpuszta;idegenvezetés;

Hadházy Ákos és Puzsér Róbert tart idegenvezetést szombaton a Hatvanpusztára látogatónak

A gazdaságnak mondott luxusbirtokot egyfajta élménytúra keretében mutatják be, a kilátást mobilkilátók segítik majd, és az érdeklődőket szafarival is kecsegtetik, ha nem zárják el a legelésző zebrákat, bölényeket, antilopokat.