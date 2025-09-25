Hadházy Ákos és Puzsér Róbert tart idegenvezetést szombaton a Hatvanpusztára látogatónak

Puzsér Róbert és jómagam fogunk egy-egy idegenvezető előadást tartani a “félkész műemlék mezőgazdasági üzemről” és a szafari parkról a szombaton 14 órakor kezdődő eseményen – közölte Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A politikus szöveges útikalauzt, illetve egy térképet is közzétett Hatvanpusztáról illetve – utalva korábbi eseteire –, megnyugtatta a várhatóan szép számú, autóval érkező látogatót, hogy kerekeiket a rendőrök fogják őrizni, és az incidensnél felborult autó sem lesz már a helyszínen.
A független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, alapvetően egy szabadon, egyénileg bejárható élményparkra készüljenek. Kilenc pontban össze is gyűjtötte a látnivalókat:
1) START (az Alcsút-Etyek útról a kastélyhoz vezető útelágazás. A Google térképen „Hatvapuszta” megjelöléstől néhány száz méterre!)
2) Szépkilátás 1: Győző bácsi körbekerített szántója és Lőrinc hároméves unokájának magánútja határán kaphatják az első benyomást a kastélyról, jó rálátással a „Vendégházra”- amiben többek között 10 többszobás, komplett apartman, 200 négyzetméteres ebédlő, két hatalmas szivarterem is van.
3) Robotfűnyíró és fűtött garázsbejáró: Ha a robotfűnyíró most elzárták, biztonsági őröket valószínűleg nézhetnek a grandiózus parkban).
4) Mobilkilátó 1 és színpad : TEK-Ház , Főbejárat, Rezidencia és Könyvtár. Az istállóbarokk főbejárat elé kerítést építettek, ezért, könnyűszerkezetes mobilkilátót építünk, itt tarjuk majd a tárlatvezető előadásokat (a közelben lesznek a mobilvécék is)
5) Mobilkilátók 2 : Napelem park, Orangerie, „Műhelylak”, kocsiszín, pálinkafőző terasz. A mobilkilátó itt létrákat jelent, de a látvány kárpótolni fog mindenkit a kényelmetlenségért.
6) Szépkilátás 2 - A Győztes Duster (a felborult Vagyonőr+ már nincs a helyszínen).
7) Szafari 1 (antilopok, ha nem zárták el őket).
8) Szafari 2 (quados antilopüldöző burkeszk , bölények, ha nem zárták el őket).
9) Szafari 3 (Zebrák távolról, ha nem zárták el őket).
– Az előrejelzés szerint szép időnk lesz, várunk mindenkit, aki még nem tudta eldönteni, hogy mezőgazdasági üzem, vagy luxuskastély épült-e Hatvanpusztán – fűzte végül hozzá Hadházy Ákos.
