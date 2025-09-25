Palkovics László széles áttekintést adott a mesterséges intelligencia jövőjéről

kormányinfó;

2025-09-25 11:31:00 CEST

A Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely közölte, teher- és személyszállításban is jelentős lesz, bár a teherszállítás talán stratégiailag fontosabb. - Mikor tárgyalják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos javaslatot az oktatásban, és mikor kerül sor a NAT átvilágítására? - hangzott a következő kérdés. Gulyás elmondta, meghallgatták Palkovics Lászlót, aki széles áttekintést adott a mesterséges intelligencia jövőjéről. Az oktatással kapcsolatban ennek beillesztésére itt a jövő év.

Rákosrendező: néhány hete az ÉKM megkötötte a fővárossal a közszolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodást. A főváros szerződéses kötelezettséget vállalt, úgy kell eljárnia, mint a vevőnek, neki kell fizetni.